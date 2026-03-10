4 đứa trẻ nằm lỳ giữa đường giả làm gờ giảm tốc khiến tài xế thót tim

Một tài xế tại Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã trải qua một phen khiếp vía khi phát hiện những vật thể lạ trên đường mà ban đầu anh lầm tưởng là túi nilon, nhưng thực chất lại là 4 đứa trẻ đang nằm ngang hàng giữa làn xe chạy.

Theo truyền thông, sự việc xảy ra vào ngày 8 tháng 3 khi tài xế này đang di chuyển trên một tuyến đường huyện. Trong lúc xe đang bật chế độ hỗ trợ lái tự động, hệ thống cảm biến bất ngờ nhận diện có vật cản phía trước và bắt đầu giảm tốc độ.

Ảnh từ camera hành trình

Tài xế chia sẻ rằng ban đầu anh chỉ nghĩ đó là những chiếc túi nilon bị vứt vương vãi trên mặt đường. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của vợ, anh đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thủ công và phanh gấp. Khi xe tiến sát lại gần, hai vợ chồng mới bàng hoàng nhận ra đó là 4 đứa trẻ đang nằm bất động cạnh nhau như thể đang đóng giả một dải gờ giảm tốc. Chỉ đến khi chiếc xe đã dừng hẳn, nhóm trẻ này mới thong dong đứng dậy và rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra.

Đoạn video trích xuất từ camera hành trình sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút lượng tương tác khổng lồ và khiến dư luận dậy sóng. Nhiều bình luận bày tỏ sự hãi hùng vì từ khoảng cách xa trên một tuyến đường có tốc độ cao, những đứa trẻ nằm sát đất trông rất giống một gờ giảm tốc hoặc thậm chí là một con trăn lớn, cực kỳ khó nhận diện chính xác.

Một số cư dân mạng bức xúc cho rằng đây là hậu quả của việc bắt chước các trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội mà không có sự giám sát của người lớn. "Thật đáng sợ, những đứa trẻ này hoàn toàn không có ý thức về an toàn, cha mẹ chúng lúc đó đang ở đâu?", một người dùng mạng bình luận.

Đến ngày 9 tháng 3, chính quyền địa phương đã liên hệ với phụ huynh của nhóm trẻ này để yêu cầu tăng cường giám sát. Đại diện chính quyền cho biết họ đã phối hợp với cán bộ thôn đến tận nhà các gia đình để tìm hiểu sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức các buổi giáo dục an toàn chuyên biệt cho nhóm trẻ em này, nhấn mạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngoài giờ học tại trường.

Nguồn: HK01