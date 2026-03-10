Cả thế giới đang khát vàng mà tại sao 60 quốc gia này lại giấu 400.000 thỏi dưới một mê cung "âm hiểm"?

Sâu bên dưới những con phố cổ kính của khu tài chính sầm uất tại London, có một mê cung ngầm khổng lồ gồm 8 hầm vàng, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế toàn cầu.

Đó chính là hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England - BoE), nơi lưu trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Bên trong những căn phòng kiên cố được bao bọc bởi các bức tường bê tông dày đặc, khoảng 400.000 thỏi vàng đang nằm tĩnh lặng, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự ổn định tài chính quốc tế.

Nguồn gốc của kho báu khổng lồ

Dù tọa lạc tại London, nhưng phần lớn số vàng trong hầm không thuộc sở hữu của riêng Vương quốc Anh. Trên thực tế, dự trữ quốc gia của Anh chỉ chiếm một phần nhỏ trong số này.

Ngân hàng Trung ương Anh hiện quản lý khoảng 6% dự trữ vàng thế giới thay mặt cho Bộ Tài chính Anh (HM Treasury). Phần lớn số vàng thuộc sở hữu của 60 ngân hàng trung ương và một số công ty thương mại được lựa chọn trên toàn cầu. Vì London là trung tâm giao dịch vàng vật chất của thế giới, nhiều chính phủ ưu tiên lưu trữ vàng tại đây để thuận tiện cho việc tiếp cận và giao dịch nhanh chóng.

Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Anh đóng vai trò là "người quản thác" chính cho các ngân hàng trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp khắp năm châu. Riêng đối với BoE, họ thực tế chỉ sở hữu vỏn vẹn hai thỏi vàng, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng ở tầng trên.

Bằng cách ký gửi tài sản tại London, các quốc gia được cung cấp một "vịnh tránh bão" an toàn, cho phép chuyển nhượng quyền sở hữu một cách nhanh chóng. Mô hình này giúp duy trì tính thanh khoản cho thị trường vàng London, giúp các quốc gia quản lý dự trữ hiệu quả mà không phải đối mặt với những rủi ro và phiền toái khi vận chuyển khối lượng vàng khổng lồ qua biên giới.

Mỗi thỏi vàng tại đây đều nặng khoảng 12 kg. Với mức giá hiện tại, mỗi thỏi vàng có giá trị khoảng 2 triệu USD, cao hơn cả giá trung bình của một căn nhà tại Anh, theo BBC. Tổng giá trị số vàng trong kho ước tính lên đến 800 tỷ USD.

Diện mạo của mỗi thỏi vàng có sự khác biệt tinh tế tùy thuộc vào nơi chúng được tinh luyện. Có những thỏi được đúc cạnh vát nghiêng để dễ cầm nắm, trong khi số khác lại có hình dáng tròn trịa như một ổ bánh mì. Không gian bên trong hầm hoàn toàn không có mùi (vì kim loại không mùi) và tuyệt đối yên tĩnh nhờ những bức tường bê tông cực dày.

Kiến trúc kiên cố và mê cung bảo mật

Thiết kế vật lý của kho chứa tương xứng với trách nhiệm nặng nề mà nó gánh vác. Được xây dựng từ thập niên 1930, hệ thống hầm này ăn sâu vào lớp đất sét của London và trải rộng trên một diện tích tương đương với nhiều sân bóng đá cộng lại.

Hệ thống hầm vàng của BoE được xây dựng trong Thế chiến II, khi toàn bộ vàng của Anh được bí mật chuyển sang Canada để bảo toàn lực lượng, một trong những hầm chứa này đã được sử dụng làm căng tin cho nhân viên Ngân hàng. Ngày nay, trên tường vẫn còn dán những tờ quảng cáo cũ của hãng tàu P&O thời đó. Đến những năm 1940, nơi này tiếp tục trở thành hầm trú ẩn bom đạn.

Dù là một ngân hàng trung ương hiện đại, BoE vẫn duy trì những phương thức bảo mật thủ công đầy kinh điển. Để mở cửa hầm, người ta vẫn phải sử dụng những chiếc chìa khóa dài tới gần 1 mét. Các chuyên gia tin rằng việc chỉ dựa vào truy cập điện tử có thể dễ bị lạm dụng hơn. Tất nhiên, quy trình vẫn kết hợp công nghệ hiện đại: nhân viên phải đọc mật khẩu vào micro để máy tính đối chiếu với mẫu giọng nói đã lưu.

Cấu trúc của hầm được tính toán kỹ lưỡng để chịu đựng áp lực khủng khiếp từ trọng lượng của hàng trăm nghìn thỏi vàng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, vàng được xếp cẩn thận trên các pallet (đế lót) chịu lực với giới hạn độ cao nghiêm ngặt, nhằm tránh gây ra bất kỳ sự sụt lún nào cho tòa nhà.

Một thách thức kỹ thuật lớn đối với London là địa chất. Vì phần lớn thành phố nằm trên nền đất sét và vàng lại quá nặng, nên việc xếp chồng vàng quá cao sẽ khiến hầm bị lún.

Để so sánh, tại Manhattan (Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể xếp vàng từ sàn đến trần nhà vì họ xây dựng trên nền đá gốc vững chắc. Tại London, ở tầng trên, vàng chỉ được xếp cao tối đa 4 pallet; ở tầng dưới là 6 pallet. Điều này buộc London phải xây dựng nhiều hầm nhỏ hơn và dàn trải diện tích để phân bổ trọng lượng.

Nơi nghiêm ngặt nhất﻿

Hành trình tiến vào kho báu này bắt đầu tại trụ sở chính của Ngân hàng trên phố Threadneedle. Tại đây, khách phải đi qua một hệ thống cổng và rào chắn thép phức tạp được bố trí như một mê cung. Thiết kế này nhằm mục đích làm mất phương hướng của bất kỳ ai có ý định ghi nhớ hoặc tìm ra con đường chính xác dẫn đến các phòng lưu trữ. Nhân viên phải đi qua nhiều trạm kiểm soát trước khi tiếp cận được những cánh cửa chính được khóa kín.

Bên trong, hàng nghìn thỏi vàng được xếp ngay ngắn trên các pallet thép. Xe nâng sẽ di chuyển các pallet này theo nhóm 4 chiếc, mỗi pallet chứa khoảng 80 thỏi vàng, tương đương với trọng lượng một tấn.

Vẻ ngoài mang đậm hơi hướng thời kỳ Victoria này tương phản hoàn toàn với hệ thống giám sát điện tử tối tân, công nghệ nhận dạng giọng nói và các lớp bảo vệ chống bom hiện đại. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, không gian bên trong lại mang đến cảm giác giản đơn đến ngạc nhiên với những dãy vàng thỏi xếp hàng thẳng tắp, lặng lẽ phô diễn quy mô khổng lồ của sự thịnh vượng toàn cầu.

Sự tin tưởng đặt vào kho chứa này dựa trên sự minh bạch tuyệt đối. Mỗi thỏi vàng đều có mã số sê-ri riêng biệt, dấu xác nhận độ tinh khiết và nhãn hiệu của đơn vị tinh luyện. Hệ thống này đảm bảo rằng mỗi thỏi trong số khoảng 400.000 thỏi vàng đều có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ngân hàng Trung ương Anh thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ và kỹ lưỡng để duy trì danh tiếng là "người canh giữ" đáng tin cậy cho tài sản của thế giới.

Ngay cả khi tài chính kỹ thuật số đang tiến xa, những thỏi vàng này vẫn là biểu tượng hữu hình của sự ổn định. Kho chứa không đơn thuần là nơi giữ kim loại quý; nó còn bồi đắp niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu bằng cách cung cấp một nền tảng vật chất an toàn cho mạng lưới quản lý dự trữ và thương mại phức tạp ngày nay.

Trong bối cảnh tiền tệ và thị trường chứng khoán biến động, vàng một lần nữa khẳng định vị thế "vua" của mình trong thế giới tài chính.