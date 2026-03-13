Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại Ma Cao khi một robot hình người khiến một cụ bà hoảng sợ đến mức phải nhập viện, còn robot này sau đó bị cảnh sát “áp giải” khỏi hiện trường.

Theo đó, vụ việc xảy ra gần khu dân cư Lok Yeung Fa Yuen ở khu Patane vào tối 5/3. Khi đó, một phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ trên đường và sử dụng điện thoại thì bất ngờ phát hiện một robot hình người đứng ngay phía sau mình. Sự xuất hiện đột ngột này khiến bà giật mình và hoảng sợ.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cụ bà tức giận lớn tiếng với robot vì cho rằng nó đã khiến bà hoảng loạn. Trong lúc tranh cãi, robot thậm chí giơ hai tay lên, khiến nhiều người cho rằng nó đang “đầu hàng” hoặc phản ứng trước sự quở trách.

Sau đó, hai cảnh sát có mặt tại hiện trường. Một người đặt tay lên vai robot và dẫn nó rời khỏi khu vực, tạo nên cảnh tượng giống như robot đang bị “bắt giữ”, khiến nhiều cư dân mạng đùa rằng đây là “vụ bắt robot đầu tiên”.

Dù không bị thương, cụ bà cho biết cảm thấy không khỏe và được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi được thăm khám, bà đã được cho xuất viện và không yêu cầu xử lý thêm vụ việc.

Nhà chức trách cho biết robot này thuộc sở hữu của một trung tâm giáo dục tại Ma Cao và đang được sử dụng cho các hoạt động quảng bá. Cảnh sát sau đó đã bàn giao robot lại cho người điều khiển, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đồng thời nhắc nhở phải thận trọng hơn khi vận hành thiết bị ở nơi công cộng.

Sự việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, không chỉ vì tình huống hy hữu mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc quản lý robot và các thiết bị tự động khi hoạt động trong không gian công cộng.

Nguồn: SCMP