Việt Nam "hot" xe điện còn đây mới là mặt hàng người Ấn Độ đang xếp hàng dài để mua: Doanh số tăng 30 lần, siêu thị không còn hàng để bán

Ảnh minh họa

Nhu cầu bếp từ tại Ấn Độ đang tăng mạnh trong những ngày gần đây khi người tiêu dùng lo ngại khả năng thiếu hụt khí đốt nấu ăn do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo khảo sát của Reuters, nhiều hộ gia đình Ấn Độ đang đổ xô mua các thiết bị nấu ăn bằng điện, đặc biệt là bếp từ, như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ chậm trễ trong việc nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và giá nhiên liệu có thể tăng cao. Sự gia tăng đột biến về nhu cầu đã khiến nguồn cung trên các nền tảng thương mại điện tử và tại nhiều cửa hàng bán lẻ nhanh chóng cạn kiệt.

Tại các sàn mua sắm trực tuyến như Amazon và Flipkart, nhiều mẫu bếp từ được ghi nhận ở trạng thái “không còn hàng”. Các nền tảng giao hàng nhanh như Blinkit và Zepto cũng cho biết lượng hàng tồn kho đang giảm nhanh, trong khi một số chuỗi bán lẻ truyền thống cho biết phải mất thêm vài ngày mới có thể bổ sung nguồn cung mới.

Người phát ngôn của Amazon Ấn Độ cho biết doanh số bếp từ trên nền tảng này đã tăng hơn 30 lần trong thời gian ngắn. Ngoài ra, các thiết bị nấu ăn bằng điện khác như nồi cơm điện và nồi áp suất điện cũng ghi nhận mức tăng doanh số khoảng bốn lần so với thông thường.

Sự gia tăng nhu cầu cũng được phản ánh qua dữ liệu tìm kiếm. Theo Google Trends, lượng tìm kiếm liên quan đến bếp từ tại Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 12/3.

Ở phía nguồn cung, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng đang phải nhanh chóng mở rộng sản xuất. Đại diện công ty thiết bị nhà bếp TTK Prestige cho biết nhu cầu bếp từ đã tăng gấp ba lần so với bình thường. Công ty đã nâng công suất sản xuất từ khoảng 70% lên 100% và tăng thêm khoảng 15% nhân sự để đáp ứng đơn hàng.

Theo ông Venkatesh Vijayaraghavan, Giám đốc điều hành của TTK Prestige, doanh nghiệp cũng đang cân nhắc tăng giá bếp từ trong quý II nhằm bù đắp chi phí phát sinh. Trong năm tài chính 2024–2025, bếp từ đóng góp khoảng 1/10 tổng doanh thu riêng lẻ 25,3 tỷ rupee của công ty.

Nhiều thương hiệu thiết bị gia dụng khác như Havells India và Bajaj Electricals cũng ghi nhận một số mẫu bếp từ được đánh dấu “hiện không khả dụng” trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến.

Các nhà phân tích cho rằng những doanh nghiệp có năng lực lắp ráp trong nước và hệ thống phân phối rộng sẽ hưởng lợi lớn từ làn sóng nhu cầu này. Ông Manish Valecha, nhà phân tích tại Anand Rathi, nhận định các doanh nghiệp nội địa có vị thế tốt để tận dụng cơ hội thị trường, dù việc phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu vẫn có thể tạo ra rủi ro về nguồn cung nếu nhu cầu tiếp tục tăng kéo dài.

Để giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, TTK Prestige cho biết sẽ chuyển một phần vận chuyển linh kiện từ đường biển sang đường hàng không từ Trung Quốc và Đông Nam Á, dù chi phí cao hơn.

Làn sóng mua sắm phòng ngừa này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn hoạt động vận tải qua khu vực Vịnh và eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này khiến chi phí vận chuyển tăng và làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu khí từ khu vực.

Theo Reuters﻿