Vụ máy bay Jeju Air phát nổ khiến 179 người thiệt mạng: 24 phần thi thể bị bỏ quên suốt hơn 1 năm trong máy bay

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Jeju Air (chuyến bay 7C2216) rơi tại sân bay quốc tế Muan vào ngày 29/12/2024 khiến 179 người tử vong đang gây phẫn nộ dư luận Hàn Quốc. Mới đây, một sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra đã bị phanh phui khi nhiều phần thi thể của nạn nhân bị bỏ mặc trong xác máy bay suốt hơn một năm mới được phát hiện.

Phát hiện thêm nhiều mảnh xương trong cánh máy bay và túi đựng phế liệu

Theo Yonhap News và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, hiệp hội gia đình nạn nhân cho biết trong đợt kiểm tra lại xác máy bay vào ngày 12/3 vừa qua, các điều tra viên đã tìm thấy thêm 24 mảnh nghi là hài cốt của các nạn nhân, mảnh lớn nhất có chiều dài khoảng 14cm.

Cụ thể, một phần thi thể được tìm thấy ở cánh phải máy bay. 6 mảnh khác được Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt tìm thấy trong các bao tải chứa bùn đất và di vật tại hiện trường vụ tai nạn ngay trước ngày Ủy ban Điều tra Đặc biệt của Quốc hội đến thị sát. 17 mảnh còn lại được phát hiện trong các túi lớn dùng để vận chuyển xác máy bay và đất cát từ giai đoạn đầu của vụ tai nạn.

Kể từ khi cuộc điều tra được tái khởi động vào tháng trước, tổng cộng 33 mảnh đã được tìm thấy. Qua đối chiếu DNA, các cơ quan chức năng xác nhận 9 mảnh trong số đó thuộc về 7 nạn nhân khác nhau.

Đây là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử Hàn Quốc. Cuộc điều tra bổ sung do Bộ Địa chính, Hạ tầng và Giao thông, cùng lực lượng pháp y cảnh sát tỉnh Jeonnam phối hợp thực hiện sẽ kéo dài đến cuối tháng này.

Gia đình nạn nhân phẫn nộ: "Cố tình dọn dẹp vội vã để né tránh điều tra"

Bà Kim Yoo-jin, đại diện hiệp hội gia đình nạn nhân, đau đớn cáo buộc: "Ủy ban điều tra đã vội vàng dọn dẹp các mảnh xác tại hiện trường ngay trước buổi thị sát của Quốc hội nhằm tránh việc các phần xương bị phát hiện". Bà chỉ trích gay gắt sự tắc trách của các đơn vị liên quan: "Các phần thi thể bị bỏ mặc hơn một năm qua, chúng tôi cảm thấy vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng".

Các gia đình nạn nhân và người tham dự bày tỏ cảm xúc trong buổi lễ tưởng niệm đánh dấu kỷ niệm một năm vụ tai nạn máy bay Jeju Air, khiến 179 người thiệt mạng, tại Sân bay Quốc tế Muan ở Muan, Hàn Quốc, ngày 29 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Sau khi nhận báo cáo vào ngày 12/3, Tổng thống Lee Jae-myung đã ngay lập tức ra lệnh điều tra toàn diện về quy trình thu gom thi thể yếu kém ở giai đoạn đầu và nguyên nhân khiến các phần xương bị bỏ quên hơn một năm.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống, Lee Kyu-yeon, cho biết trong buổi họp báo: "Tổng thống chỉ thị phải trừng trị nghiêm khắc những cá nhân chịu trách nhiệm liên quan". Ông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình vẫn đang chìm trong đau thương.

