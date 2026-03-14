Đang chơi, bé gái 5 tuổi được người đàn ông tặng "quà lạ" hơn 1 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Mới đây, một câu chuyện ngày đầu năm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ tỷ dân khi một người cậu mạnh tay lì xì cháu gái 5 tuổi thỏi bạc nặng tới 15kg.

Theo trang QQ đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông vào ngày 21/2. Trong bữa cơm tất niên, người cậu, do có uống một chút rượu, đã bê từ trên xe xuống một thỏi bạc lớn, trị giá hơn 300.000 NDT (hơn 1,12 tỷ đồng).

Người cậu nói vui rằng, nếu cháu gái dập đầu chúc Tết mình thì sẽ tặng luôn thỏi bạc. Cô bé 5 tuổi lập tức làm theo và gửi lời chúc năm mới. Trước sự chứng kiến của gia đình, người cậu cũng thực hiện lời hứa ngay tại chỗ.

Điều thú vị, màn tặng quà hào nhoáng này đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế chỉ sau 24 giờ. Sáng mùng 1 Tết, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cha mẹ của đứa trẻ đều nhất trí rằng món quà hậu hĩnh này không phải là một sự bất ngờ mà là một món nợ ân nghĩa khó xử.

Thấy vậy, người cậu tiếp tục tặng cháu một thỏi bạc nhỏ hơn, nặng vài chục gram, trị giá hơn 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng). Trên thỏi bạc đó còn khắc dòng chữ "tiền mừng tuổi".

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Dì của bé cho biết, ban đầu chỉ chia sẻ cho vui, không ngờ lại gây chú ý mạnh mẽ, khiến gia đình vừa bất ngờ vừa thích thú.

Nhiều người cho rằng ý nghĩa ban đầu của tiền lì xì là "áp tuế" (xua đuổi điềm xấu), tượng trưng cho lời chúc bình an và may mắn. Nếu số tiền trở thành gánh nặng hoặc công cụ để so bì, thì ý nghĩa tốt đẹp của lời chúc sẽ bị biến tướng.