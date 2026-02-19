Đoạn video ông ngoại phát lì xì cho các cháu gây bão mạng

Tết Nguyên đán năm Ngọ 2026 đã đến, con cháu đầy đàn là mong ước của nhiều người, nhưng nếu có một đoàn cháu đông đúc xếp hàng chờ nhận lì xì thì có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng thú vị trong một gia đình: ba chị em cùng nhau đưa con cái về nhà ngoại nghỉ lễ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng không kém phần hài hước. Tại đây, mọi hoạt động từ đi vệ sinh, ăn cơm cho đến nhận tiền lì xì đều phải xếp hàng dài dằng dặc, khiến người ông ngoại phát tiền đến mức phải lắc đầu thở dài với ánh mắt vô hồn đầy ám ảnh.

Đoạn video lan truyền trên MXH Trung Quốc

Thực tế, đoạn video này đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2022 và thường xuyên được cộng đồng mạng chia sẻ lại mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong các thước phim, ba chị em đã đưa mười mấy đứa con về thăm ông bà ngoại trong kỳ nghỉ Tết. Hình ảnh cho thấy các cháu nhỏ xếp hàng dài để nhận tiền mừng tuổi từ ông ngoại, cứ một đứa vừa nhận xong là đứa tiếp theo lại bổ sung vào chỗ trống ngay lập tức. Ông ngoại lặp đi lặp lại động tác phát tiền đến mức kiệt sức, trong khi bà ngoại đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ bất lực và chỉ biết thúc giục các cháu nhận nhanh để giải tỏa đám đông.

Đến cuối cùng, người ông không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm với ánh mắt đờ đẫn đã trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội. Một trong những cô con gái chia sẻ rằng ngày xưa bố cô từng phản đối kịch liệt việc các chị em lấy chồng xa, nhưng giờ đây cả ba đều về cùng lúc và mang theo cả một "tổ cháu". Ông ngoại thậm chí đã đưa ra thông báo nghiêm túc rằng từ nay về sau, các con không được phép đưa lũ trẻ về nhà vào các kỳ nghỉ nữa vì ông thực sự không còn đủ sức và tài chính để nuôi nổi đoàn quân đông đảo này.

Đoạn video ông ngoại phát tiền đến mức "ánh mắt chết chóc" đã thu hút lượng tương tác khổng lồ, nhiều người dùng mạng hài hước bình luận rằng ông sắp bị các cháu ăn sạch vốn liếng đến nơi rồi. Có người trêu đùa rằng các con thật "tàn nhẫn" khi "bắt nạt" người già theo cách này, trong khi số khác lại cảm thán rằng thời nay con cháu quá đông đôi khi lại là một nỗi ám ảnh thực sự. Những bình luận này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về gia đình, khi nhiều người bắt đầu ưu tiên cuộc sống gia đình nhỏ ít con để có sự thoải mái và tự tại hơn.

Nguồn: HK01