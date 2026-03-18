Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng Lịch sử và dân tộc học toàn Nga đã tìm thấy kho báu khi khai quật nền móng của một ngôi nhà lịch sử ở TP Torzhok, cách St. Petersburg khoảng 420 km về phía Đông Nam, để chuẩn bị cho việc xây một tòa nhà mới.

Kho tiền vàng trị giá nửa

Cụ thể hơn, họ đã phát hiện một chiếc hố trong nền móng của ngôi nhà cổ, bên trong hố là một chiếc cốc tráng men đã vỡ đựng 409 đồng xu được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.

Trong đó có 387 đồng xu vàng 10 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 5 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 15 rúp và hai đồng xu 7,5 rúp.

Hai đồng xu trong số đó được đúc dưới thời Sa hoàng Nicholas I và Sa hoàng Alexander III, phần còn lại đến từ triều đại của Sa hoàng Nicholas II - vị hoàng đế cuối cùng của Nga trước Cách mạng Nga năm 1917, đã bị hành quyết vào năm 1918 cùng các thành viên khác của hoàng tộc.

Các nhà khảo cổ ước tính kho tiền cổ này hiện có giá trị khoảng 500.000 USD, bởi 1 đồng 10 rúp cổ loại này - chứa 90% vàng - hiện được bán trên thị trường với giá gần 1.300 USD, theo tờ Live Science.

Vào thời điểm được chôn giấu, nó cũng là một tài sản đáng kể.

Các chuyên gia tin rằng kho báu Torzhok đã được cất giấu trong hoặc sau khi cuộc cách mạng bắt đầu và chủ nhân của kho báu dự định sẽ quay lại lấy nó, nhưng ý định đó không thành.

Các tài liệu lưu trữ cho thấy có 24 gia đình sinh sống trong khu vực này vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, nhưng các chuyên gia không chắc chắn gia đình nào đã cất giấu tiền tiết kiệm của họ vì số nhà lịch sử và số nhà hiện đại không trùng khớp.

Hiện kho báu được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học toàn Nga.