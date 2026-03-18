Xe tự lái chở 2 mẹ con suýt lao khỏi cầu vượt, camera hành trình ghi lại thời khắc kinh hoàng

Một phụ nữ tại Houston (bang Texas, Mỹ) đã đệ đơn kiện Tesla, cáo buộc hãng này gây ra tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái “Autopilot” trên mẫu xe Tesla Cybertruck.

Theo đơn kiện, sự việc xảy ra ngày 18/8/2025 khi nạn nhân Justine Saint Amour đang lái xe trên cao tốc 69 Eastex Freeway ở Houston, trong lúc hệ thống tự lái được kích hoạt.

Luật sư Bob Hilliard cho biết: “Một tình huống kinh hoàng đã xảy ra. Không có bất kỳ cảnh báo nào, chiếc xe bất ngờ cố lao thẳng khỏi cầu vượt.”

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy chiếc Cybertruck đáng lẽ phải rẽ theo một đoạn cong bên phải của cầu vượt dạng chữ Y. Tuy nhiên, xe gần như không chuyển hướng mà tiếp tục đi thẳng, sau đó đâm mạnh vào rào chắn bê tông. Cú va chạm khiến nhiều bộ phận của xe văng ra ngoài.

Luật sư cho biết ngay trước khi xảy ra tai nạn, Amour đã cố tắt chế độ hỗ trợ lái và giành lại quyền điều khiển, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể tránh được cú đâm.

Nạn nhân bị thương nặng ở vai phải, cổ và lưng, bao gồm hai đĩa đệm thoát vị ở lưng dưới và một ở cổ. Ngoài ra, cô còn bị bong gân cổ tay và tổn thương thần kinh ở tay phải, gây tê, cảm giác bỏng rát và suy yếu chức năng vận động.

Thời điểm xảy ra tai nạn, con nhỏ 1 tuổi của cô cũng ngồi ở ghế sau nhưng may mắn không bị thương.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án quận Harris, phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường 1 triệu USD, đồng thời cáo buộc Tesla đã quảng cáo sai lệch về khả năng của hệ thống “Autopilot” và có sơ suất trong thiết kế.

Cụ thể, đơn kiện cho rằng hệ thống hỗ trợ lái của Tesla không được trang bị đầy đủ các cơ chế an toàn cần thiết, như hệ thống phanh khẩn cấp hiệu quả hơn hoặc công nghệ cảm biến LiDAR.

Luật sư Hilliard nhận định: “Hệ thống tự lái của Tesla chỉ dựa vào camera giá rẻ, không có LiDAR. Xe cũng thiếu hệ thống cảnh báo phù hợp để đảm bảo tài xế sẵn sàng tiếp quản khi cần thiết.”

Ông cũng cho rằng tai nạn là hệ quả tất yếu từ những quyết định thiết kế của hãng: “Tesla khiến người dùng tin rằng xe có thể tự lái an toàn, nhưng thực tế không phải vậy.”

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Tesla từng bị cơ quan quản lý tại bang California cáo buộc quảng cáo gây hiểu lầm về các tính năng “tự động lái” và “tự lái hoàn toàn”. Sau đó, hãng đã phải điều chỉnh cách đặt tên một số tính năng, trong đó “điều hướng bằng tự động lái” được đổi thành “điều hướng bằng hỗ trợ đánh lái tự động”.

Động thái này nằm trong chiến lược lớn của Tesla nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng các dịch vụ xe tự hành, bao gồm cả dự án robotaxi mới.

Hiện Tesla chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Nguồn: Fox Business