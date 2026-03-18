Lý do con người chúng ta chưa thể tìm thấy UFO

Các nhà nghiên cứu chuyên săn tìm dấu vết của sự sống ngoài Trái Đất vừa đưa ra một giả thuyết mới đầy thú vị: Những sinh vật ngoài hành tinh có thể vẫn đang tồn tại, chỉ là thông điệp của họ đang gặp khó khăn trong việc truyền tải đến chúng ta do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong không gian.

Nghiên cứu mới từ Viện SETI (Tổ chức tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh có trụ sở tại Thung lũng Silicon) gợi ý rằng các hiện tượng giông bão vũ trụ đang khiến các tín hiệu vô thanh từ vũ trụ xa xôi trở nên khó phát hiện hơn bao giờ hết. Tổ chức này cho biết các hoạt động của sao như bão mặt trời hay sự nhiễu loạn plasma từ một ngôi sao gần "hành tinh đang phát tín hiệu" có thể làm giãn rộng các tín hiệu vốn dĩ rất hẹp.

Điều này khiến năng lượng của quá trình truyền tải bị phân tán qua nhiều tần số hơn, làm cho các hệ thống tìm kiếm băng thông hẹp truyền thống rất khó nhận diện. Nhà thiên văn học Vishal Gajjar tại SETI giải thích rằng nếu một tín hiệu bị biến dạng bởi môi trường của chính ngôi sao chủ, nó có thể rơi xuống dưới ngưỡng phát hiện của con người ngay cả khi nó thực sự tồn tại. Đây có thể là lời giải cho sự im lặng vô thanh mà chúng ta vẫn thấy trong các cuộc săn tìm dấu hiệu công nghệ bấy lâu nay.

Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã lắng nghe bầu trời để tìm kiếm những điểm đột biến về tần số - thứ vốn được cho là khó có thể tạo ra bởi các quá trình vật lý thiên văn tự nhiên. Tuy nhiên, báo cáo được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn tuần này đã nhấn mạnh một biến số bị bỏ qua: Ngay cả khi một máy phát ngoài hành tinh tạo ra một tín hiệu hoàn hảo, nó có thể không còn nguyên vẹn khi rời khỏi hệ thống quê hương của mình.

Biến động mật độ plasma trong gió sao cũng như các sự kiện phun trào khối lượng vành mặt trời có thể làm biến dạng sóng vô tuyến ngay tại điểm xuất phát. Nói một cách đơn giản, các nhà khoa học tin rằng người ngoài hành tinh có thể đang cố gắng liên lạc, nhưng điều kiện thời tiết không thể dự đoán đã làm xáo trộn các thông điệp khiến chúng ta không thể nghe thấy.

Dải Ngân hà

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra khám phá này bằng cách hiệu chỉnh các tác động của hoạt động sao bằng cách sử dụng các tín hiệu truyền phát vô tuyến từ tàu vũ trụ trong chính hệ mặt trời của chúng ta, sau đó ngoại suy chúng ra môi trường của các ngôi sao xa xôi. Grayce C. Brown, trợ lý nghiên cứu tại SETI, cho biết những phát hiện này buộc những người "lắng nghe không gian" phải thiết kế lại các cuộc khảo sát trong tương lai ở tần số cao hơn để phù hợp với những gì thực sự truyền đến Trái Đất.

Cuộc tranh luận về việc liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không vẫn luôn là một trong những bí ẩn lâu đời nhất. Trong khi đó, các báo cáo gần đây về hiện tượng dị thường không xác định (UAP) tiếp tục làm nóng dư luận. Một báo cáo của chính phủ năm 2024 cho thấy có hơn 750 vụ nhìn thấy UAP mới được báo cáo chỉ trong vòng một năm.

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng từng gây xôn xao khi tuyên bố trên một podcast rằng người ngoài hành tinh "có thật", dù sau đó ông đã nhanh chóng đính chính rằng mình chưa thấy bằng chứng xác thực nào. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép giải mật toàn bộ hồ sơ chính phủ về người ngoài hành tinh và UFO. Ông chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng mình không biết chúng có thật hay không nhưng sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Nguồn: The Guardian