Mỹ sắp đóng cửa loạt sân bay, 50.000 nhân viên phải làm việc không lương thưởng: Chuyện gì đây?

Bế tắc ngân sách liên bang tại Mỹ đang đẩy hệ thống hàng không nước này vào tình thế căng thẳng chưa từng có, khi giới chức cảnh báo một số sân bay - đặc biệt là các sân bay quy mô nhỏ - có thể buộc phải đóng cửa trong thời gian tới do thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực an ninh.

Sau 31 ngày chính phủ đóng cửa một phần, khoảng 50.000 nhân viên an ninh thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) vẫn phải làm việc mà không nhận lương. Áp lực tài chính kéo dài đã bắt đầu bộc lộ hệ lụy rõ rệt: riêng trong ngày Chủ nhật, có tới 10% nhân sự không đến làm việc, con số cao bất thường so với mức dưới 2% trong điều kiện bình thường.

“Không phải là nói quá khi cho rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta có thể phải đóng cửa một số sân bay, đặc biệt là những nơi có tỷ lệ nhân viên vắng mặt tăng cao”, ông Adam Stahl, Quyền Phó Cục trưởng TSA, cảnh báo.

Tại nhiều sân bay lớn như Atlanta, New York JFK hay Houston, tỷ lệ nhân viên không có mặt đã tăng lên khoảng 20% kể từ giữa tháng 2, khi ngân sách chính thức hết hiệu lực. Đáng lo ngại hơn, có những thời điểm tỷ lệ này tăng vọt lên hơn 50% tại Houston, và trên 30% tại New Orleans và Atlanta, khiến hành khách phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh kéo dài tới hai giờ hoặc hơn.

Áp lực không chỉ dừng lại ở khâu vận hành. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), đã có ít nhất 366 nhân viên TSA rời bỏ công việc trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa - một con số cho thấy sự “chảy máu nhân lực” đang diễn ra ngay trong hệ thống đảm bảo an ninh hàng không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thừa nhận các sân bay đang “tiến gần đến điểm gãy”. Các hãng hàng không lớn của Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo, kêu gọi Quốc hội sớm đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc, đặc biệt trong bối cảnh mùa du lịch nghỉ xuân đang bước vào cao điểm.

Thực tế, ngành hàng không Mỹ đang chuẩn bị cho một mùa cao điểm kỷ lục với khoảng 171 triệu lượt hành khách dự kiến di chuyển, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, những gián đoạn hiện tại đang đe dọa làm “lệch nhịp” toàn bộ kế hoạch này.

Kinh nghiệm từ quá khứ cho thấy rủi ro không hề nhỏ. Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày vào mùa thu năm ngoái từng khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng, buộc Cục Hàng không Liên bang (FAA) phải cắt giảm tới 10% số chuyến tại các sân bay lớn. “Ngành hàng không một lần nữa trở thành ‘con tin’ trong cuộc đấu chính trị,” lãnh đạo các hãng bay nhận định.

Căn nguyên của cuộc khủng hoảng lần này nằm ở việc Quốc hội Mỹ chưa đạt được đồng thuận về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, đặc biệt liên quan đến các cải cách chính sách nhập cư. Khi nguồn tài trợ chính thức hết hạn từ ngày 13/2, toàn bộ hệ thống đã rơi vào trạng thái “cầm cự”.

Trong khi đó, đời sống của các nhân viên tuyến đầu ngày càng trở nên khó khăn. Không ít sân bay đã phải đóng bớt các điểm kiểm tra an ninh để duy trì hoạt động. Một số nơi thậm chí tổ chức gây quỹ nhằm hỗ trợ nhân viên TSA trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản, từ thực phẩm đến nhu yếu phẩm.

Theo: CNBC