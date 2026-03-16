Khoảnh khắc bồn nhiên liệu tại sân bay Dubai nổ tung vì drone, chuyến bay bị huỷ hàng loạt

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã làm bùng phát đám cháy tại một bồn chứa nhiên liệu ở Sân bay Quốc tế Dubai vào sáng sớm thứ Hai (16/3), theo thông báo từ các cơ quan chức năng, trong bối cảnh Tehran tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự khắp Vùng Vịnh và Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran "chừng nào còn cần thiết". Điều này cho thấy sẽ không có kết thúc nhanh chóng cho xung đột Trung Đông hiện đã bước sang ngày thứ 17.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Sân bay Quốc tế Dubai đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn và buộc phải tạm dừng các chuyến bay trong một thời gian ngắn tại một trong những trung tâm hàng không bận rộn nhất thế giới.

Sân bay Quốc tế Dubai vào thứ Hai sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu. Ảnh: AFP

Vài giờ sau đó, các quan chức Israel đã trình bày chi tiết về các cuộc không kích vào Iran và cho biết quân đội mặt đất đang đẩy mạnh các hoạt động tại Lebanon, nơi chiến dịch ném bom chống lại Hezbollah đã khiến hàng trăm nghìn người phải di dời. Với giá dầu vọt lên mức hơn 104 USD (khoảng 2.650.000 đồng) mỗi thùng, hoạt động vận tải hàng hóa phần lớn bị đình trệ tại eo biển Hormuz chiến lược và hàng triệu người dân khắp Trung Đông đang sống trong sợ hãi, các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhưng vẫn bị chia rẽ về con đường phía trước.

Tổng thống Donald Trump đã gợi ý vào cuối tuần qua rằng các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ từ Vùng Vịnh nên thành lập một "liên minh" để mở lại eo biển Hormuz, nơi Iran đã phong tỏa hiệu quả bằng cách nhắm vào các tàu thương mại mà họ cho là có liên quan đến Hoa Kỳ hoặc Israel. Tuy nhiên, các quốc gia bao gồm Nhật Bản và Úc cho biết vào thứ Hai rằng họ không có kế hoạch cử tàu đến tuyến đường thủy hẹp này, vốn là trung tâm quá cảnh quan trọng cho khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

