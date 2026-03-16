Kỷ lục được thiết lập sau 11 năm: Hộ chiếu Việt Nam 2026 tăng 7 bậc so với năm ngoái, miễn visa tới 48 nước

Theo cập nhật tháng 3/2026 của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam được xếp hạng 84 thế giới, tăng hai bậc so với lần công bố hồi tháng 1 và cao hơn 7 bậc so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức xếp hạng tốt nhất của Việt Nam trong hơn một thập kỷ, cho thấy khả năng đi lại quốc tế của công dân đang dần được cải thiện.

Trong lịch sử hơn 20 năm của bảng xếp hạng, thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt là 78 vào giai đoạn 2006-2007, tiếp đến là vị trí 81 trong các năm 2013-2014. Mốc 84 từng xuất hiện vào năm 2010 và 2014, sau đó giảm xuống trong nhiều năm trước khi quay trở lại trong lần công bố mới nhất.

Ở lần xếp hạng mới nhất, hộ chiếu Việt Nam đứng cùng nhóm với Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi. Chỉ số này được xác định dựa trên số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước, hoặc chỉ cần hoàn tất các thủ tục đơn giản như visa tại cửa khẩu, e-visa hay giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Hiện người mang hộ chiếu Việt Nam có thể đến 48/199 quốc gia và vùng lãnh thổ với chính sách thị thực thuận lợi, trong đó gồm 23 điểm đến miễn visa hoàn toàn, 22 nơi cấp visa tại cửa khẩu và 3 quốc gia yêu cầu đăng ký giấy phép nhập cảnh điện tử trước chuyến đi.

Các điểm đến miễn thị thực chủ yếu tập trung tại Đông Nam Á như: Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Indonesia, bên cạnh một số quốc đảo và điểm đến du lịch như: Maldives, Cape Verde, Comoros và Quần đảo Cook. Trong khối ASEAN, công dân Việt Nam hiện được miễn visa tại 9 quốc gia với thời gian lưu trú phổ biến từ 14 đến 30 ngày tùy quy định từng nước.

Bên cạnh thứ hạng hộ chiếu, chỉ số về độ mở quốc gia của Việt Nam cũng được cải thiện khi tăng 3 bậc, từ vị trí 80 lên 77, nhờ chính sách miễn thị thực cho gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ số này phản ánh mức độ hội nhập quốc tế cũng như sự thuận lợi trong hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư.

Trong bảng xếp hạng mới nhất, Singapore tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới khi công dân nước này có thể nhập cảnh 192 điểm đến mà không cần visa. Nhóm 10 hộ chiếu quyền lực nhất hầu như không thay đổi, chủ yếu là các quốc gia phát triển tại châu Á và châu Âu như Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu.

Đáng chú ý, UAE là quốc gia tăng hạng mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu, từ top 5 hồi đầu năm vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tháng 3, cho thấy tốc độ mở rộng quan hệ miễn thị thực rất nhanh trong thời gian gần đây.

Theo Henley & Partners, bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế kết hợp với đánh giá độc lập về quy định nhập cảnh của các quốc gia trên thế giới. Phạm vi đi lại càng rộng, thứ hạng hộ chiếu càng cao, đồng nghĩa với việc công dân có nhiều thuận lợi hơn trong các hoạt động quốc tế.