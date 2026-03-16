Phát hiện loạt robot Trung Quốc đang được đào tạo suốt ngày đêm, nhận nhiệm vụ có thể thay đổi cuộc sống của con người mãi mãi

Sử dụng bộ thiết bị thực tế ảo VR và bộ điều khiển, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang dạy cho robot nhân hình thực hiện các công việc thường nhật. Tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, một nhóm robot hình người đang được đào tạo như học sinh trong lớp học, từ việc pha cà phê đến làm việc nhà.

Các kỹ sư đang thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ bằng cách trực tiếp dạy robot cách di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình này bao gồm việc các huấn luyện viên con người đeo thiết bị thực tế ảo và hướng dẫn các chuyển động của robot trong thời gian thực.

Qu Qiongbin, một huấn luyện viên robot trí tuệ nhân tạo chuyên thu thập dữ liệu cho các hệ thống, cho biết họ đeo kính VR và cầm bộ điều khiển trên tay. Tay trái và tay phải của con người đóng vai trò như cánh tay trái và phải của robot. Nó sẽ học các tư thế của con người bằng cách di chuyển chúng. Sau đó, dữ liệu sẽ được tải lên đám mây. Khi dữ liệu được phê duyệt để tạo thành một bộ dữ liệu, nó sẽ được tải lên robot và robot sẽ học hỏi từ đó.

Cô nói thêm rằng đây thực sự là một quá trình rất thú vị. Cô cảm thấy vô cùng tự hào khi giúp robot hoàn thành nhiệm vụ, giống như đang dạy dỗ đứa con của chính mình và cảm thấy nó đã trưởng thành.

Cận cảnh bên trong trường học robot của Trung Quốc

Bên trong cơ sở này, tọa lạc tại Khu phát triển công nghệ cao Đông Hồ của Vũ Hán, còn được gọi là "Thung lũng Quang học của Trung Quốc", các robot được đặt trong những môi trường thực tế được thiết kế tỉ mỉ, bao gồm phòng khách và xưởng nhà máy, nơi chúng thực hành các hành động hàng ngày. Các huấn luyện viên vận hành máy móc nhiều lần để xây dựng các bộ dữ liệu lớn, cho phép robot dần dần học được các kỹ năng mới.

Yang Xinyi, trưởng dự án tại Data Fusion Technology, chia sẻ rằng họ đào tạo và dạy robot bằng cách tạo ra các kịch bản thực tế theo tỷ lệ một-một. Các huấn luyện viên có thể lặp lại một hành động duy nhất hàng trăm, hàng nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn lần để dạy robot, sau đó sử dụng dữ liệu đó để hỗ trợ việc đào tạo này.

Các nhà nghiên cứu cho biết mục tiêu là đẩy nhanh quá trình phát triển các robot hình người có thể hoạt động trong môi trường thế giới thực. Khách tham quan hiện đã có thể tương tác với một số loại máy móc này tại Cửa hàng Robot nhân hình 7S ở Vũ Hán, nơi công chúng có thể tận mắt chứng kiến cách robot phản hồi các câu lệnh và thực hiện những nhiệm vụ đơn giản.

Nguồn: Euronews