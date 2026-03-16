Đóng kín cửa nổ xe máy suốt đêm, 4 người tử vong thương tâm

Cảnh sát cho biết hôm 15/3, bốn thành viên trong một gia đình đã tử vong sau khi hít phải khói từ một chiếc xe máy nổ suốt đêm tại huyện Annamayya, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Cả 4 người đều qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng trên đường Tyagaraja. Các nạn nhân đã khuất được xác định là ông nội, hai cháu gái và một cháu trai.

Theo cảnh sát, một người tên Murali, chủ một tiệm cắt tóc, đã mang xe máy đến gara sửa chữa vào ngày 14/3. Do động cơ gặp sự cố, người thợ máy đã thay thế piston. Theo báo cáo, người thợ này đã khuyên Murali để động cơ hoạt động suốt đêm.

4 thành viên trong gia đình được phát hiện tử vong do hít phải khỏi xe máy. Ảnh minh họa.

Murali đóng kín tất cả cửa sổ nhà và để xe máy nổ. Trong khi Murali và vợ Revati lên sân thượng ngủ, cha anh, Ramachandraiah, con trai Karthik và hai con gái sinh đôi Charita và Chandana ngủ trong nhà.

Khói từ chiếc xe máy tràn ngập ngôi nhà trong khi tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín.

4 nạn nhân được tìm thấy đã tử vong vào sáng 15/3. Murali và vợ anh đều thoát nạn khi đang ngủ trên sân thượng.

Cảnh sát đã di chuyển các thi thể để khám nghiệm tử thi. Điều tra sơ bộ cho thấy tất cả đều chết do ngạt thở sau khi hít phải khí carbon monoxide.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra thêm.

Trong khi đó, hai người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Visakhapatnam vào ngày 15/3.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba BHPV khi một chiếc xe tải cán qua các phương tiện đang dừng tại giao lộ. Hai người đã tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đã gây hư hỏng cho một ô tô và hai xe máy. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải và tiến hành điều tra.