5 ngành công nghiệp được dự đoán sẽ “cất cánh” cùng AI năm 2026: Cơ hội vàng cho người đi trước, bạn có thuộc nhóm hưởng lợi?

Trong bối cảnh công nghệ tăng tốc, chính sách hỗ trợ được đẩy mạnh và nhu cầu thị trường liên tục thay đổi, nhiều chuyên gia dự báo năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt tăng trưởng của một số lĩnh vực mới. Không chỉ doanh nghiệp, cá nhân cũng có cơ hội gia tăng thu nhập nếu lựa chọn đúng ngành đang trên đà phát triển.

Đáng chú ý, 5 ngành công nghiệp dưới đây được nhận định đang “cất cánh” nhờ làn sóng AI, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn và cơ hội đáng kể cho những người biết đón đầu xu hướng. Bạn có đang hoạt động trong một trong những lĩnh vực nhiều triển vọng này không?

1. Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục đứng đầu trong danh sách các lĩnh vực tăng trưởng nhanh, khi không còn là khái niệm xa vời mà đã thâm nhập sâu vào hầu hết ngành nghề, từ y tế, giáo dục đến tài chính và sản xuất.

AI hiện bước sang giai đoạn ứng dụng thương mại trên quy mô lớn. Các mảng như AI công nghiệp, AI y tế, robot thông minh, kiểm tra chất lượng bằng hình ảnh hay tự động hóa dây chuyền sản xuất được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng trong những năm tới.

Việc triển khai AI giúp nhiều doanh nghiệp có thể cắt giảm khoảng 70% chi phí nhân công, đồng thời nâng cao độ chính xác và hiệu suất vận hành. Cùng với đó, nhu cầu về máy chủ AI, chip xử lý và hạ tầng dữ liệu tăng mạnh khi ngày càng nhiều ngành đẩy nhanh quá trình tự động hóa.

Dù các công ty công nghệ lớn như OpenAI đã đạt mức định giá hàng chục tỷ USD, tiềm năng của thị trường ứng dụng thực tế vẫn còn rất rộng, đặc biệt ở những giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

2. Công nghệ năng lượng mới

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành ưu tiên toàn cầu, ngành năng lượng tái tạo đang tăng tốc mạnh và thu hút dòng vốn đầu tư lớn. Đây được xem là lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Điện mặt trời, điện gió, xe điện,… ngày càng được triển khai rộng rãi, không chỉ thay thế nguồn năng lượng truyền thống mà còn giúp nhiều quốc gia tiến gần hơn tới mục tiêu trung hòa carbon và cắt giảm phát thải. Khi năng lượng sạch phát triển, nhu cầu lưu trữ điện cũng tăng nhanh, khiến ngành pin và hệ thống lưu trữ trở thành mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Những năm gần đây, các hệ thống lưu trữ cho điện mặt trời, xe điện, nhà máy và cả hộ gia đình đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Nhiều dự báo cho thấy giai đoạn 2025-2030, số lượng dự án lưu trữ năng lượng mới có thể bùng nổ, đặc biệt tại châu Á, châu Âu và khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ sản xuất pin, hàng loạt dịch vụ liên quan cũng được hưởng lợi như kiểm tra và bảo trì hệ thống lưu trữ, lắp đặt thiết bị năng lượng, tư vấn chuyển đổi sang điện sạch, hay cung cấp giải pháp lưu trữ cho hộ gia đình. Bên cạnh đó, các công nghệ mới như pin thể rắn, pin natri và hệ thống lưu trữ quy mô lớn đang được đánh giá là hướng phát triển dài hạn đầy tiềm năng.

3. Ngành kinh tế bạc

Tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh tại nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu, kéo theo nhu cầu lớn đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở, du lịch và hỗ trợ sinh hoạt dành cho người cao tuổi. Xu hướng này được xem là động lực hình thành “nền kinh tế bạc” - thị trường có quy mô hàng nghìn tỷ USD trong những năm tới.

Nhiều lĩnh vực được dự báo tăng trưởng mạnh, như xây dựng viện dưỡng lão cho người lớn tuổi, dịch vụ chăm sóc tại nhà, du lịch dưỡng lão, quản lý bệnh mãn tính và các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt,... Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu sống khỏe, sống an toàn và sống tiện nghi sau tuổi nghỉ hưu cũng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, một xu hướng mới đang nổi lên là “kinh tế cảm xúc”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến thiền, cải thiện giấc ngủ, trị liệu tinh thần và chăm sóc sức khỏe tâm lý. Áp lực từ nhịp sống hiện đại khiến nhu cầu cân bằng tinh thần tăng nhanh, mở ra thêm nhiều cơ hội cho các ngành dịch vụ hướng tới chất lượng sống.

4. Ngành sức khoẻ cộng đồng và công nghệ phát thải thấp

Các chính sách về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Trong lĩnh vực sức khỏe, các dịch vụ quản lý cân nặng, tư vấn dinh dưỡng, luyện tập cá nhân hóa và theo dõi sức khỏe bằng công nghệ số phát triển nhanh khi người dân ngày càng quan tâm đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Song song với đó, xu hướng giảm phát thải carbon buộc doanh nghiệp phải thay đổi quy trình sản xuất, kéo theo nhu cầu lớn đối với các dịch vụ như tư vấn môi trường, kiểm toán carbon, công nghệ tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải và các giải pháp sản xuất xanh. Đây được xem là nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế bền vững.

Nhờ được hỗ trợ bởi chính sách và có rào cản kỹ thuật tương đối cao, các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng và phát thải thấp thường có biên lợi nhuận tốt, đồng thời được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong nhiều năm tới.

5. Ngành giáo dục đào tạo kỹ năng và chuyển đổi nghề nghiệp

Sự thay đổi nhanh của công nghệ khiến nhiều lĩnh vực rơi vào tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn. Các ngành như AI, năng lượng tái tạo, chăm sóc người cao tuổi, tự động hóa hay công nghệ số đều đang cần lượng lớn lao động được đào tạo bài bản, tạo ra nhu cầu rất lớn cho thị trường giáo dục nghề và đào tạo kỹ năng.

Vì vậy, các trung tâm đào tạo nghề, khóa học kỹ năng ngắn hạn, chương trình nâng cao chuyên môn và chuyển đổi nghề nghiệp được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Xu hướng học tập suốt đời và cập nhật kỹ năng mới đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Dù chi phí đào tạo trong các ngành công nghệ cao thường không thấp, nhu cầu lớn giúp nhiều đơn vị đào tạo đạt doanh thu tốt. Thực tế cho thấy không ít người sau khi tham gia các khóa học về AI, dữ liệu, tự động hóa hoặc công nghệ mới đã nhanh chóng cải thiện thu nhập, thậm chí chuyển sang công việc có mức lương cao hơn.