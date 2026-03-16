Vàng bạc khó mua, chuyên gia khuyên nhất định phải làm điều này

Ảnh minh họa.

Vào cuối tháng 1/2026, giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce và đến nay vẫn duy trì trên ngưỡng này. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng mức 6.000 USD/ounce có thể xuất hiện trong tương lai nếu các yếu tố hỗ trợ thị trường tiếp tục duy trì.

Ông Craig Parry, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Vizsla Copper Corp., cho rằng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, nhà đầu tư nên duy trì một phần tài sản bằng kim loại quý.

“Trong thời kỳ bất định như hiện nay, danh mục đầu tư cần có vàng. Đồng thời cũng nên nắm giữ bạc. Dù hiện nay, việc mua kim loại quý vật chất không hề dễ dàng do nhu cầu quá lớn nhưng việc nắm giữ là rất cần thiết”, ông Parry nhận định.

Nhu cầu cao khiến thị trường căng thẳng

Nhu cầu đối với vàng và bạc đã tăng mạnh trong thời gian qua, khiến nguồn cung kim loại quý vật chất trên thị trường trở nên khan hiếm hơn.

Theo ông Tarek Saab, nhà sáng lập công ty kinh doanh kim loại quý Texas Precious Metals, thị trường gần đây đã trải qua giai đoạn tăng quá nhanh, vì vậy những nhịp điều chỉnh ngắn hạn là điều bình thường.

“Giá vàng và bạc thời gian qua đã tăng khá mạnh và rơi vào trạng thái mua quá mức. Việc thị trường điều chỉnh hoặc tạm lắng để hấp thụ các mức tăng là điều hợp lý trong ngắn hạn”, ông Saab cho biết.

Trong lịch sử, mỗi khi xảy ra xung đột quân sự hoặc bất ổn địa chính trị lớn, giá vàng thường tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn.

Điều này từng xảy ra trong nhiều giai đoạn như Chiến tranh Iran–Iraq trong thập niên 1970–1980, các sự kiện sau Sự kiện khủng bố 11/9, hay khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022.

Ông Warwick Smith, Giám đốc điều hành của American Pacific Mining Corp., cho rằng thị trường hiện nay đang lặp lại mô hình quen thuộc trong các cuộc khủng hoảng trước.

“Giá vàng thường tăng mạnh khi chiến tranh bùng nổ, giống như giai đoạn đầu của Chiến tranh Vùng Vịnh. Sau đó, khi tình hình ổn định, giá có thể giảm trở lại mức trước xung đột”, ông Smith nói.

Dù giá vàng và bạc đang ở vùng cao kỷ lục, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội vàng bán ra.

Theo ông Parry, trong vài năm tới, thị trường kim loại quý có thể còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt là đối với bạc.

“Trong vài năm tới, chúng ta có thể chứng kiến giá bạc tăng lên mức rất cao, thậm chí có khả năng tiến tới 300–500 USD/ounce nếu xu hướng hiện tại tiếp tục”, ông Parry dự báo.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, vàng và bạc vẫn là những tài sản quan trọng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng trước những biến động mạnh có thể xảy ra trên thị trường kim loại quý.

Không nằm ngoài xu thế, người Việt Nam cũng đang nắm giữ vàng và quan tâm tới việc sở hữu bạc, cho dù phải xếp hàng để mua. Tính tới thời điểm hiện tại, bạc Phú Quý có giá gần 83 triệu đồng/kg bán ra, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tham khảo: Metal.com﻿