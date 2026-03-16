Người Hàn Quốc cuối cùng cũng được dùng Google Maps

Sau hơn hai thập kỷ bị phong tỏa, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi chấp thuận có điều kiện yêu cầu xuất dữ liệu bản đồ độ chính xác cao của Google. Quyết định được đưa ra vào ngày 27 tháng 2 vừa qua đang gây ra những phản ứng trái chiều dữ dội tại xứ sở kim chi. Trong khi một bộ phận chuyên gia cảnh báo về sự sụp đổ của hệ sinh thái bản đồ nội địa, số khác lại kỳ vọng sự xuất hiện của gã khổng lồ Mỹ sẽ là cú hích thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực từ logistics cho đến xe tự lái.

Nguy cơ tổn thất hàng trăm nghìn tỷ won cho nền kinh tế

Tâm điểm của cuộc tranh cãi lần này xoay quanh dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1:5.000, nguồn dữ liệu cực kỳ chi tiết về đường sá, tòa nhà và địa hình mà trước đây vốn chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp trong nước. Việc nới lỏng quy định này khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc rơi vào tình thế báo động. Giáo sư Jeong Jin-do thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra một dự báo kinh tế đầy lo ngại khi cho rằng việc xuất dữ liệu bản đồ có thể dẫn đến tổn thất lên tới 197 nghìn tỷ won (khoảng 3.490 nghìn tỷ đồng) trong vòng 10 năm tới.

Dù chi phí có thể chưa tăng ngay lập tức, nhưng các gánh nặng về cấu trúc và hệ lụy từ việc rò rỉ dữ liệu không gian sẽ bắt đầu bùng phát mạnh mẽ từ sau năm 2029 và tăng tốc sau năm 2032.

Hệ sinh thái nội địa đứng trước rủi ro bị thôn tính kỹ thuật số

Ngành công nghiệp dữ liệu không gian của Hàn Quốc tuy tăng trưởng mạnh, đạt doanh thu 11,28 nghìn tỷ won (khoảng 200 nghìn tỷ đồng) vào năm 2024, nhưng lại vô cùng manh mún với gần 6.000 doanh nghiệp mà phần lớn là quy mô siêu nhỏ.

Các chuyên gia lo ngại về sự lệ thuộc công nghệ khi các công ty trong nước có thể từ bỏ việc tự xây dựng bản đồ để sử dụng các công cụ API tiện lợi của Google, dẫn đến tình trạng bị khóa chặt vào hệ sinh thái và chính sách cấp phép của hãng này. Giáo sư Choi Jin-mu từ Đại học Kyung Hee nhận định rằng sức mạnh công nghệ và mạng lưới của Google sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh không công bằng đối với các nền tảng nội địa như Naver hay Kakao.

Cú hích để bứt phá hay rủi ro tiềm ẩn?

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng việc hoạt động trong cùng một môi trường với Big Tech toàn cầu sẽ giúp các công ty Hàn Quốc kiểm chứng năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực tiên tiến như bản sao kỹ thuật số và xe tự lái, từ đó thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất rằng cần phải có những chế tài nghiêm ngặt trong văn bản về việc xử phạt nếu vi phạm điều kiện xuất dữ liệu, đồng thời phải áp dụng quy định chặt chẽ đối với cả các dữ liệu phái sinh do trí tuệ nhân tạo tạo ra để bảo vệ chủ quyền dữ liệu của quốc gia.

Mặc dù Google Maps sắp tới có thể hoạt động trơn tru tại Hàn Quốc để phục vụ người dân và khách du lịch, nhưng những hạn chế nhằm ngăn chặn việc lộ diện các vị trí quân sự nhạy cảm vẫn sẽ được duy trì nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh quốc gia. Quyết định này không chỉ là một thay đổi về mặt kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra lớn về cách Hàn Quốc cân bằng giữa bảo hộ công nghiệp và sự cởi mở kinh tế trong kỷ nguyên số.

Nguồn: Korea Times