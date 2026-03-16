Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn phá sản 2 lần trong năm, sắp cắt giảm tới 2/3 đội bay

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đang tiến hành một cuộc tái cấu trúc sâu rộng sau những khó khăn tài chính kéo dài. Theo hồ sơ gửi tòa án, Spirit Aviation Holdings, công ty mẹ của Spirit Airlines, dự kiến thu hẹp đội bay xuống chỉ còn khoảng 1/3 so với thời điểm trước khi nộp đơn phá sản.

Động thái này nằm trong kế hoạch cải tổ nhằm giảm chi phí vận hành và ổn định tài chính, sau khi hãng hàng không Mỹ này phải hai lần xin bảo hộ phá sản trong vòng chưa đầy một năm.

Tháng 8 năm ngoái, Spirit bước vào quy trình bảo hộ phá sản theo Chương 11 với 214 máy bay trong đội bay. Chỉ hai tháng sau, hãng đã bắt đầu cắt giảm khoảng 100 máy bay thông qua việc chấm dứt hợp đồng thuê và cho nghỉ hưu một số tàu bay cũ.

Mới đây, một thẩm phán phá sản tại Mỹ đã chấp thuận đề nghị của Spirit về việc tổ chức đấu giá thêm khoảng 20 máy bay trong số 114 chiếc mà hãng hiện còn vận hành. Thông báo mới nhất cho thấy kế hoạch tinh giản đội bay đang được đẩy nhanh.

“Đây là một cột mốc quan trọng cho thấy các chủ nợ và trái chủ vẫn tin tưởng vào tương lai của Spirit,” ông Dave Davis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng, cho biết trong một tuyên bố. Theo ông, kế hoạch tái cấu trúc sẽ giúp Spirit có vị thế tốt hơn để tiếp tục phục vụ người tiêu dùng Mỹ.

Theo kế hoạch hiện tại, Spirit dự kiến giảm đội bay xuống còn khoảng 76–80 máy bay vào quý III/2026, chủ yếu là các dòng Airbus A320 và A321ceo.

Một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình tái cấu trúc là giảm gánh nặng tài chính. Nếu kế hoạch được thông qua, tổng nợ và nghĩa vụ thuê máy bay của Spirit sẽ giảm mạnh, từ khoảng 7,4 tỷ USD trước khi phá sản xuống còn khoảng 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán với các chủ nợ đang gặp thêm thách thức khi giá nhiên liệu biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran.

Tại một phiên điều trần gần đây, luật sư của Spirit cho biết sự bất ổn trên thị trường năng lượng khiến chi phí nhiên liệu, một trong những khoản chi lớn nhất của ngành hàng không, trở nên khó dự đoán hơn. Điều này khiến các chủ nợ thận trọng hơn khi đánh giá các dự báo về dòng tiền và thanh khoản của hãng.

Thẩm phán phá sản Sean Lane nhận định đây là mối lo hoàn toàn dễ hiểu, bởi các hãng hàng không đặc biệt nhạy cảm với biến động giá nhiên liệu do các sự kiện toàn cầu.

“Sự bất ổn về giá nhiên liệu trên toàn cầu là thực tế mà mọi hãng hàng không đều phải đối mặt,” ông nói.

Theo kế hoạch, Spirit đặt mục tiêu hoàn tất quá trình phê duyệt kế hoạch phá sản theo Chương 11 vào cuối tháng 5 hoặc muộn nhất là tháng 6 năm nay.

Song song với việc cắt giảm đội bay, Spirit đang điều chỉnh chiến lược hoạt động. Hãng cho biết sẽ tập trung vào những tuyến bay và thị trường có hiệu quả cao nhất, bao gồm Fort Lauderdale, Orlando, Detroit và khu vực New York. Về dài hạn, Spirit dự kiến sẽ bổ sung thêm máy bay trong giai đoạn 2027–2030 nếu xuất hiện các cơ hội tăng trưởng mang lại lợi nhuận.

Hiện Spirit đang nâng cấp trải nghiệm hành khách bằng cách mở rộng các sản phẩm dịch vụ mới như Spirit First và Premium Economy, đồng thời tiếp tục triển khai ghế hạng phổ thông cao cấp trên toàn bộ đội bay. Những bước đi này cho thấy Spirit đang tìm cách tái định vị mô hình kinh doanh, từ một hãng hàng không siêu giá rẻ sang mô hình linh hoạt hơn, nhằm thu hút nhiều nhóm khách hàng và cải thiện khả năng sinh lời sau giai đoạn khủng hoảng tài chính.

Theo: Reuters