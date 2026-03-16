16 ô tô đâm liên hoàn trong đường hầm vào giờ cao điểm, 12 người nhập viện

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào khoảng 8h08 sáng ngày 16/3 bên trong đường hầm Gubong, thuộc khu vực Gwanjeo-dong, quận Seo-gu, thành phố Daejeon (Hàn Quốc), khiến hàng loạt phương tiện bị hư hỏng và nhiều người bị thương.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, ban đầu có 5 phương tiện va chạm với nhau bên trong đường hầm. Ngay sau đó, một đợt va chạm thứ hai xảy ra khi thêm 11 xe khác không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn dây chuyền.

Tổng cộng có 16 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cho biết 12 người, bao gồm các tài xế, đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị. May mắn, phần lớn các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc bằng cách lấy lời khai từ các tài xế có liên quan, đồng thời làm rõ diễn biến cụ thể dẫn đến vụ va chạm liên hoàn trong đường hầm.

Nguồn: The Chosun