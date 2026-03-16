Thủ tướng Israel đăng video bác tin đồn “đã chết”

Đoạn video được nhà lãnh đạo Israel đăng trên tài khoản chính thức mạng xã hội X chiều 15-3 (giờ địa phương).

Trong đoạn video, ông Netanyahu xuất hiện khi đang lấy một ly cà phê đã đặt trước. Người quay video sau đó hỏi ông về những tin đồn đang lan truyền trên mạng liên quan đến việc ông đã chết.

Đáp lại câu hỏi về tin đồn, ông Netanyahu nói: "Tôi yêu cà phê, tôi yêu đất nước của mình". Trong đó, ông dùng từ lóng tiếng Hebrew "met" (nghĩa là "rất thích"), trùng cách phát âm với từ "met" nghĩa là "đã chết", như một cách đáp lại tin đồn thất thiệt về mình.

Thủ tướng Israel đăng video bác bỏ tin đồn mình "đã chết".

Tin đồn Thủ tướng Netanyahu "đã chết" được lan truyền bởi hãng thông tấn Tasnim của Iran. Tuy nhiên, nguồn tin không đưa ra bằng chứng về vụ tấn công nhằm vào ông Netanyahu, cũng không có xác nhận chính thức nào về việc ông bị thương hay thiệt mạng.

Tiếp đến, ông Netanyahu còn nói người quay video "hãy đếm các ngón tay của tôi", rồi giơ hai bàn tay về phía máy quay. Chi tiết này được cho là nhằm đáp lại những đồn đoán về việc video của ông do AI tạo ra và mắc lỗi "6 ngón tay".

Sau khi bác bỏ tin đồn, thủ tướng Israel cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Ông đề nghị người dân duy trì việc ở gần các khu vực trú ẩn ngay cả khi ra ngoài.

Ông cho rằng người dân Israel đã "mang lại sức mạnh cho ông, cho chính phủ, cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cho cơ quan tình báo Mossad".

Trong video, ông Netanyahu cũng nói rằng chính phủ đang tiến hành một số hành động mà hiện tại ông chưa thể chia sẻ công khai.

Ông đồng thời khẳng định quân đội Israel đã và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Lebanon "một cách rất mạnh mẽ".

"Các bạn bảo tôi tiếp tục à? Tôi cũng nói với các bạn như vậy: hãy tiếp tục" - ông nói trong video.

Kết thúc thông điệp, ông Netanyahu kêu gọi người dân luôn lắng nghe chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, cũng như chính quyền địa phương.

Thủ tướng Israel cho biết các hạn chế hiện tại sẽ được nới lỏng khi tình hình cho phép, theo Jerusalem Post.