Tang thương Iran sau 15 ngày hứng đòn tấn công của Mỹ - Israel

Khánh Ly/VTC , Theo vtcnews.vn 17:13 15/03/2026
Từ các vụ nổ, đám tang đến đống đổ nát trên phố, loạt ảnh ghi lại cuộc sống ở Iran khi đất nước này hứng chịu các đợt tấn công của Mỹ và Israel.

Người dân tham dự một cuộc tụ họp nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei, tại Tehran, Iran.

Khói bốc lên sau vụ tấn công nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu Shahran tại Tehran, Iran.

Người phụ nữ bật khóc khi tham dự lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ tại Tehran, Iran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran.

Hình ảnh lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei được hiển thị trên một màn hình ở Tehran.

Biểu ngữ trên tòa nhà ở Tehran treo hình Mojtaba Khamenei cùng cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và người sáng lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Khói bốc lên sau vụ tấn công nhằm vào các bồn nhiên liệu tại một nhà máy lọc dầu nhìn qua cửa sổ tại Tehran.

Búp bê được đặt trên quan tài của bé Zainab Sahebi, 2 tuổi, thiệt mạng trong một cuộc tấn công.

Các thành viên lực lượng an ninh Iran canh gác trong cuộc tụ họp ủng hộ lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei tại Tehran.

Người đàn ông đi ngang qua chiếc xe bị phá hủy khi khói bốc lên sau vụ tấn công nhằm vào các bồn nhiên liệu Shahran tại Tehran.

Người đưa tang đặt tay lên mộ trong lễ tang các nạn nhân tại Tehran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran.

Người đàn ông sửa cột điện khi khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran.

Người phụ nữ nhìn vào bức ảnh trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc không kích Israel và Mỹ tại Tehran.

Người phụ nữ chạy ngang qua khi người dân đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ không kích vào đồn cảnh sát tại Tehran.

Khói tiếp tục bốc lên sau vụ tấn công nhằm vào các bồn nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu ở Tehran.

Người đàn ông bày tỏ sự đau buồn khi người dân tụ tập tại Quảng trường Enghelab sau khi cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ khiêng một nạn nhân sau cuộc không kích vào đồn cảnh sát tại Tehran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran.

Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân sau vụ tấn công vào một trường học ở Minab, Iran.

Lá cờ Iran cắm giữa đống đổ nát sau vụ không kích vào đồn cảnh sát ở Tehran.

Người phụ nữ bật khóc trong lễ tang các nạn nhân sau vụ tấn công vào trường học tại Minab, Iran.

Hiện trường sau vụ không kích nhằm vào một đồn cảnh sát tại Tehran, Iran.

Mảnh vỡ nằm rải rác sau vụ tấn công vào Bệnh viện Gandhi Hotel tại Tehran, Iran.

Người phụ nữ cùng con đứng nhìn hiện trường sau vụ không kích vào đồn cảnh sát tại Tehran, Iran.

Toàn cảnh hiện trường sau vụ tấn công vào Bệnh viện Gandhi Hotel tại Tehran, Iran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran.

Người đàn ông cầm lá cờ Iran sau cuộc không kích nhằm vào Bệnh viện Gandhi Hotel tại Tehran.

Người phụ nữ cầm bức ảnh của cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Quảng trường Vali-Asr ở Tehran, Iran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran.

Danh tính bí ẩn của một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu cuối cùng đã được tiết lộ sau hàng chục năm
