Iran đón thi thể 84 thuỷ thủ hồi hương, dành ngoại lệ hiếm hoi cho Ấn Độ

Tàu hải quân Iran IRIS Lavan neo tại cảng Ấn Độ, ngày 7/3. (Ảnh: Reuters)

Tehran cũng xác nhận thông tin trên hôm 13/3.

Theo 2 nguồn tin, tàu chở LPG treo cờ Ấn Độ Shivalik đã đi qua eo biển với sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ. Con tàu thứ 2 là Nanda Devi, dự kiến sắp đi qua vùng biển này.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom Iran, Tehran hầu như đã chặn hoạt động giao thông qua eo biển nơi khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua.

Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu chở dầu nào cho Mỹ hoặc các đồng minh của họ rời khỏi eo biển, nhưng Ấn Độ đã tìm cách xin ngoại lệ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về việc vận chuyển hàng hóa và năng lượng từ vùng Vịnh.

Ấn Độ đang trải qua cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, buộc chính phủ phải cắt giảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp nhằm ưu tiên khí nấu ăn cho hộ gia đình.

Ấn Độ đã cho 183 thủy thủ Iran trú ẩn tại cảng của họ sau khi chiến tranh bùng nổ. Con tàu này là 1 trong 3 tàu đã tham gia cuộc tập trận ở Ấn Độ; 1 chiếc khác bị ngư lôi của Mỹ đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka.

Lực lượng Sri Lanka cứu hộ tàu Iran IRIS Dena sau khi bị ngư lôi Mỹ đánh chìm ngày 4/3. (Ảnh: Reuters)

Hai tàu Shivalik và Nanda Devi thuộc sở hữu của Tập đoàn vận tải biển Ấn Độ.

Theo dữ liệu theo dõi của MarineTraffic, tàu Shivalik đi qua vùng biển Qatar hôm 25/2, lần gần đây nhất báo vị trí vào ngày 12/3, trong vùng đặc quyền kinh tế cách bờ biển UAE khoảng 24 hải lý.

Trong khi đó, tàu Nanda Devi được ghi nhận lần gần đây nhất hôm 13/3 ở vùng biển Iran gần lối vào eo biển Hormuz. Trước đó, tàu đã neo tại cảng Ras Laffan của Qatar ngày 27/2, trước khi di chuyển tới vùng biển UAE.

Ngoài ra, 1 tàu chở dầu thô dự kiến chở dầu từ Ả-rập Xê-út đến Ấn Độ trong ngày 14/3, sau khi đi qua eo biển Hormuz ngày 1/3. Tàu chở dầu thô treo cờ Liberia này có sức chở tối đa 1 triệu thùng, dự kiến cập cảng Ấn Độ để giao cho nhà máy lọc dầu quốc doanh Hindustan Petroleum Corporation.

Năm ngoái, Ấn Độ tiêu thụ 33,15 triệu tấn khí nấu ăn, trong đó khoảng 60% là nhập khẩu. Khoảng 90% lượng nhập khẩu này đến từ Trung Đông.

Ngày 12/3, Ấn Độ cho biết 24 tàu treo cờ Ấn Độ đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh.

Trong khi đó, 1 máy bay thuê chuyến do Iran sắp xếp đã rời miền nam Ấn Độ từ tối 13/3, chở một số thủy thủ và thi thể các thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ngoài khơi Sri Lanka, Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết.

Máy bay cất cánh từ Sri Lanka, chở thi thể của 84 thủy thủ Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tàu ngầm Mỹ vào tàu chiến Iran ngoài khơi hòn đảo này tuần trước.

Sau đó, máy bay hạ cánh tại Kochi ở miền nam Ấn Độ để đón các thủy thủ từ 1 tàu khác của Iran và một số khách du lịch Iran mắc kẹt tại Ấn Độ.

Một nguồn tin Iran xác nhận máy bay đã rời Kochi, nhưng từ chối tiết lộ điểm đến vì lý do an ninh.