Danh tính bí ẩn của một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu cuối cùng đã được tiết lộ sau hàng chục năm

Danh tính của nghệ sĩ đường phố nổi tiếng có thể là Banksy có lẽ vừa mới được tiết lộ.

Các tác phẩm của Banksy có niên đại từ những năm 90, với tác phẩm lớn đầu tiên được công nhận rộng rãi là 'The Mild Mild West' tại Bristol, Vương quốc Anh.

Một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông hiện nay là 'Girl with Balloon' năm 2002, trong khi 'Flower Thrower', 'Choose Your Weapon', 'Laugh Now' và 'Kissing Coppers' cũng nổi tiếng khắp thế giới.

Một tỷ lệ đáng kể các tác phẩm của nghệ sĩ này nằm ở Vương quốc Anh, nhưng ông cũng thực hiện một số tác phẩm nghệ thuật graffiti ở Mỹ, Pháp, Jerusalem và Ukraine.

Từ lâu người ta đã cho rằng Banksy là người Anh, nhưng danh tính của ông vẫn là một bí ẩn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, điều này có thể không còn đúng nữa.

Sau tác phẩm nghệ thuật năm 2022 của Banksy được thực hiện tại Kyiv, Ukraine, trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa quốc gia này và Nga, Reuters đã điều tra về người nghệ sĩ luôn lẩn tránh này và hiện cơ quan này tin rằng họ đã tìm ra thành công Banksy là ai.

Theo Reuters, Banksy là Robin Gunningham. Một mảnh ghép quan trọng cho câu đố này là hồ sơ cảnh sát tại Mỹ ghi rằng một người đàn ông mang cái tên này đã bị bắt vào tháng 9 năm 2000 vì hành vi làm hư hỏng một biển quảng cáo trên nóc một tòa nhà tại số 675 phố Hudson, thành phố New York.

Bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth II do Banksy vẽ, được trưng bày tại triển lãm Banksy Limitless ở London (Ảnh: Joe Maher/Getty Images)

Nhưng Gunningham có thể đã thay đổi tên hợp pháp kể từ đó. Theo báo cáo, người ta cho rằng Gunningham hiện sử dụng tên David Jones (kể từ năm 2008).

Có khả năng ông đã chọn cái tên này - nếu ông thực sự thay đổi tên - vì đây là một trong những cái tên phổ biến nhất ở Vương quốc Anh, khiến nó trở thành lớp bọc hoàn hảo cho người đàn ông bí ẩn.

"Ví dụ, vào năm 2017, có khoảng 6.000 người đàn ông tên David Jones ở Vương quốc Anh, theo dữ liệu được phân tích bởi GBG, một công ty tình báo dữ liệu danh tính. David Jones cũng là tên khai sinh của David Bowie, người có nhân vật thay thế Ziggy Stardust đã truyền cảm hứng cho một bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth của Banksy," Reuters viết.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng vào khoảng thời gian nhiều tác phẩm xuất hiện ở Ukraine năm 2022, một người đàn ông tên David Jones đã nhập cảnh vào quốc gia này vào ngày 28 tháng 10.

Một nguồn tin nói chuyện với hãng tin này đã xác nhận rằng ngày sinh trên hộ chiếu mà David Jones này sử dụng có cùng ngày sinh với Gunningham.

Dường như để xác nhận rằng nghệ sĩ đã thay đổi tên, cựu quản lý của Banksy, Stephen Lazarides, nói với Reuters: "Không có Robin Gunningham nào cả. Cái tên mà bạn có tôi đã xóa sổ nhiều năm trước rồi."

Trong khi đó, luật sư lâu năm của Banksy, Mark Stephens, đã đưa ra một tuyên bố cho biết Banksy 'không chấp nhận rằng nhiều chi tiết có trong yêu cầu của bạn là đúng'.

Ông không xác nhận hay phủ nhận danh tính của nghệ sĩ, nhưng vẫn thúc giục Reuters không công bố báo cáo vì làm như vậy sẽ 'vi phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ, can thiệp vào nghệ thuật của ông và khiến ông gặp nguy hiểm'.

Stephens tiếp tục nói về việc thân chủ của mình làm việc dưới bút danh trong suốt những năm qua: "Nó bảo vệ quyền tự do biểu đạt bằng cách cho phép những người sáng tạo nói lên sự thật với quyền lực mà không sợ bị trả thù, kiểm duyệt hay đàn áp - đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo hay công lý xã hội."

Dòng thời gian về sự nổi tiếng của Banksy

Thập niên 1990

Các tác phẩm nghệ thuật của Banksy bắt đầu xuất hiện xung quanh các khu vực của Bristol, Vương quốc Anh.

Được cho là một trong những tác phẩm đầu tiên và nổi tiếng nhất của ông là 'Mild Mild West', mô tả một chú gấu bông ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động.

Thập niên 2000

Chính vào thiên niên kỷ này, những bản khuôn mẫu nổi tiếng về khỉ và chuột của Banksy bắt đầu xuất hiện khắp London và các khu vực khác của Vương quốc Anh.

'Laugh Now' xuất hiện vào năm 2002 sau khi nghệ sĩ được hộp đêm Ocean Rooms ở Brighton ủy thác. Tác phẩm nghệ thuật cho thấy một con tinh tinh đeo một tấm bảng kẹp có dòng chữ: "Laugh now, but one day we'll be in charge." (Cười bây giờ đi, nhưng một ngày chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm).

Năm 2002 cũng đánh dấu việc phát hành tác phẩm nghệ thuật graffiti nổi tiếng nhất của Banksy cho đến nay - 'Girl with Balloon'. Tác phẩm này xuất hiện lần đầu trên cầu Waterloo của London và sau đó là ở Shoreditch.

Các tác phẩm đáng chú ý khác của Banksy trong những năm 2000 bao gồm: 'Kissing Coppers', 'Grim Reaper', 'Flower Thrower' và 'One Nation Under CCTV'.

Một trong những tác phẩm gần đây nhất của nghệ sĩ này được trưng bày tại London, Anh, vào tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Leon Neal/Getty Images).

Thập niên 2010 và trở về sau

'Gorilla in a Pink Mask' của Banksy ra mắt vào năm 2011 và sau đó vô tình bị sơn đè lên. May mắn thay, tác phẩm táo bạo này, nằm ở Eastville, Bristol, đã được phục hồi ngay sau đó.

Cũng trong những năm 2010, nghệ sĩ bắt đầu đưa tác phẩm nghệ thuật của mình ra xa hơn cả London và Bristol. Vào năm 2018, ông đã thực hiện một tác phẩm mang tên 'Season's Greetings' tại xứ Wales. Tác phẩm này mô tả nội dung của một thùng rác lớn đang bị đốt cháy trong khi một đứa trẻ thè lưỡi để ăn tàn tro, vì nhầm chúng là những bông tuyết.

Năm sau đó, ông thực hiện một tác phẩm lễ hội khác ở Birmingham. Một người đàn ông vô gia cư đang ngủ trên một chiếc ghế băng trong thành phố và Banksy đã vẽ graffiti hai con tuần lộc được vẽ sao cho trông như thể chúng đang kéo chiếc ghế băng công cộng thực sự.

Vào năm 2022, các tác phẩm của Banksy bắt đầu xuất hiện tại Ukraine. Ông đã thực hiện một loạt bảy bức tranh tường nghệ thuật đường phố chống chiến tranh trên khắp đất nước, nhiều bức trong số đó ở Kyiv.

Nguồn: Unilad