Làm dâu hào môn 11 năm, người phụ nữ biết được sự thật cay đắng sau khi mở điện thoại của chồng

Câu chuyện về một người phụ nữ họ Dương tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống. Cứ ngỡ mình đang hưởng thụ cuộc sống viên mãn trong nhung lụa, bà Dương đã sụp đổ hoàn toàn khi tình cờ kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện ra một bí mật kinh hoàng đã được che giấu kỹ lưỡng suốt 10 năm qua.

Hôn nhân hào môn biến tướng sau một lần lỡ tay xem điện thoại

Bà Dương và chồng vốn là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cả hai từng có thời gian cùng nhau đi du học rồi mới trở về nước kết hôn. Trong suốt 11 năm chung sống, họ đã có với nhau 3 người con và tận hưởng cuộc sống xa hoa trong những căn biệt thự lộng lẫy cùng sự hỗ trợ của 3 bảo mẫu riêng để quán xuyến việc nhà.

Thế nhưng, tất cả sự hào nhoáng đó đã tan biến khi bà Dương phát hiện một tài khoản mạng xã hội bí mật chuyên dùng để liên lạc với những người phụ nữ lạ trong máy của chồng mình.

Ảnh minh hoạ

Sự thật về hàng chục nhân tình được che giấu suốt thập kỷ

Bên trong tài khoản bí mật đó là danh sách liên lạc của hàng chục người phụ nữ khác nhau với những nội dung gây sốc. Những đoạn hội thoại trần trụi, những video ghi lại cảnh thuê phòng khách sạn và các hóa đơn chuyển khoản kéo dài ròng rã 10 năm đã phơi bày lối sống trụy lạc của người chồng đại gia. Khi bị vợ chất vấn về sự phản bội này, người đàn ông này thản nhiên đáp lại một cách lạnh lùng rằng "đàn ông ai chẳng thế", thậm chí một trong những kẻ thứ ba còn ngang nhiên thách thức bà Dương rằng "có vô số người đang muốn quyến rũ chồng bà".

Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó khi bà Dương liên tục phải chịu đựng những trận đòn roi tàn khốc từ phía người chồng sau khi sự việc ngoại tình vỡ lở. Trong một lần bị đánh đập dã man đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng đầu, chính cô con gái 9 tuổi đã phải dùng đồng hồ thông minh để gọi điện báo cảnh sát nhằm cứu mạng mẹ mình trong gang tấc.

Các bác sĩ điều trị cho biết vết thương của bà Dương vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lệch đi khoảng 3 cm nữa là có thể tước đi mạng sống của bà. Sau vụ việc, người chồng còn nhẫn tâm thay khóa biệt thự để đuổi vợ ra khỏi nhà, khiến các con nhỏ rơi vào trạng thái hoảng loạn và mắc hội chứng tâm lý sau sang chấn (PTSD).

Âm mưu tẩu tán khối tài sản khổng lồ và nguy cơ trắng tay

Dù bà Dương từng góp công lớn khi mang về doanh thu hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng) cho công ty của chồng, nhưng toàn bộ quyền lực tài chính từ trước đến nay vẫn nằm trong tay người đàn ông này.

Ảnh minh hoạ

Hiện tại, ông ta đang âm mưu tẩu tán khối tài sản trị giá khoảng 900 triệu đài tệ (khoảng 700 tỷ đồng) và kiên quyết ngăn chặn vợ tiếp cận các nguồn thu nhập từ cổ phần công ty. Không chỉ đối mặt với nguy cơ trắng tay sau ly hôn, bà Dương còn được bác sĩ cảnh báo phải đi xét nghiệm gấp các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B và HIV do lối sống quan hệ bừa bãi của người chồng trong suốt nhiều năm qua.

Lời khuyên từ chuyên gia pháp lý về việc thu thập bằng chứng

Các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc nhận định rằng việc tự ý xem điện thoại của bạn đời có thể gặp khó khăn khi được công nhận là bằng chứng hợp lệ tại tòa do các quy định về quyền riêng tư. Vì vậy, các luật sư khuyến cáo bà Dương nên tập trung thu thập danh mục tài sản, sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu cổ phần để đòi lại quyền lợi chính đáng. Việc tiếp cận vụ việc từ góc độ tranh chấp kinh tế và bồi thường thiệt hại do bạo hành sẽ giúp bà có nhiều cơ hội thắng kiện và nhận được sự bảo vệ của pháp luật hơn trong cuộc chiến ly hôn đầy cam go này.

Nguồn: ETtoday