Cụ bà 82 tuổi kết hôn với người đàn ông 47 tuổi, con cháu sốc nặng

Tại Tương Đàm, Hồ Nam, Trung Quốc, một người phụ nữ 82 tuổi đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông 47 tuổi và người này đã đưa sính lễ 1.000 Nhân dân tệ cùng 20 quả trứng.

Bà Xie cho biết bà nghĩ đó là giấy chứng nhận kết hôn giả, nhưng không ngờ lại là thật. "Khi tôi đến lấy giấy chứng nhận, nhân viên không nói gì, họ chỉ chụp ảnh tôi và đưa cho tôi một tờ giấy", bà Xie nói.

Người phụ nữ lớn tuổi kể rằng đối phương đã ép bà nhận 1.000 Nhân dân tệ và vì bà không biết chữ nên không biết đó có phải là giấy chứng nhận kết hôn hay không.

Bà Xie, 82 tuổi.

Được biết, cả hai đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 9/2. Bà Xie nói rằng không hiểu tại sao đối phương lại muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với bà.

Sự việc vỡ lở ngày 11/3 khi con cháu bà Xie tình cờ phát hiện sổ kết hôn. Bức xúc vì mẹ bị lừa gạt, con trai và cháu trai của bà Xie đưa bà đến nhà người đàn ông 47 tuổi để chất vấn. Tại đây, mẹ của người này phủ nhận trách nhiệm và khẳng định cuộc hôn nhân do bà Xie tự nguyện.

Trong khi đó, người đàn ông vẫn chưa trả lời lý do tại sao anh ta lại kết hôn với bà Xie. Một số cư dân mạng suy đoán rằng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đền bù đất đai hoặc tiền dưỡng lão. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, những thủ thuật kết hôn chớp nhoáng và chuyển hộ khẩu sai thời gian quy định thường không mang lại hiệu quả pháp lý để nhận tiền đền bù.

Giới luật sư tại Trung Quốc cũng chỉ ra lỗ hổng trong quy trình làm việc của cơ quan đăng ký kết hôn Tương Đàm. Theo Bộ luật Dân sự nước này, hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện. Khi người đăng ký là người cao tuổi, mù chữ, cơ quan chức năng có nghĩa vụ thẩm định, giải thích và xác nhận ý chí thực sự của họ.

Các chuyên gia pháp lý cũng khuyên gia đình bà Xie nên nhanh chóng xin giám định năng lực nhận thức và nộp đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân này dựa trên yếu tố lừa dối.