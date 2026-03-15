Thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, người dân Campuchia chứng kiến “cú sốc” đầu tiên

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul cho biết, khoảng 2.000 trong số 6.300 kho nhiên liệu và trạm xăng của vương quốc đã ngừng hoạt động trong những ngày gần đây do thiếu nhiên liệu.

Bà cho biết nếu bất kỳ kho chứa hoặc trạm xăng nào bị phát hiện cố tình tạm ngừng bán hàng để giữ lại nhiên liệu bán sau với giá cao hơn, họ sẽ phải đối mặt với tiền phạt hoặc bị thu hồi giấy phép.

Sau khi các nhóm làm việc chung kiểm tra, đánh giá các kho và trạm nhiên liệu, với sự hợp tác từ các chủ sở hữu, cơ quan chính phủ nước này đã nhận thấy, hơn 400 kho và trạm nhiên liệu vẫn đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động do chậm trễ trong việc nhập hàng mới, trong khi số còn lại đã mở cửa trở lại tính đến ngày 13/3.

Kể từ khi xung đột ở Trung Đông leo thang, giá xăng thường ở Campuchia đã tăng 35%, trong khi giá dầu diesel tăng 66%.

Cụ thể giá một lít xăng thường là 5.200 riels (1,29 USD) từ thứ Bảy đến thứ Hai, trong khi dầu diesel có giá 6.400 riels (1,59 USD) một lít.

Quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn phụ thuộc vào dầu diesel và xăng dầu nhập khẩu, vì trữ lượng dầu mỏ dưới đáy biển của nước này vẫn chưa được khai thác.