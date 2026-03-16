Đảo Ikaria, Hy Lạp nổi tiếng với những người sống tới trăm tuổi. Ikaria là một hòn đảo không chỉ sở hữu vẻ đẹp yên bình với nước biển xanh cùng cảnh thiên nhiên thơ mộng rất thu hút khách du lịch mà còn nổi tiếng bởi người dân trên đảo có tuổi thọ trung bình rất cao, rất nhiều người trên 100 tuổi.

Đây là một trong những vùng đất độc đáo ly kỳ khiến bạn đủ thốt lên rằng, vì sao chúng lại có thể tồn tại.

Điều thú vị ở vùng đất này là hầu hết cư dân đều sống đến 100 tuổi. Và bí quyết của khoảng 10.000 cư dân nơi đây nằm ở sự thân thiện, lạc quan với cuộc sống. Với dân số đông như vậy nhưng cũng chỉ có vài người mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ tuổi già Alzheimer mà thôi.

Điều khiến người dân ở hòn đảo này sống thọ là cuộc sống không có gì vội vã cả, mọi người đều vui vẻ, tản bộ thư giãn trên những con đường mòn trên núi, ăn trái cây trồng trong vườn... Món ăn ưa thích của họ là oliu, bánh mì chua lên men, sữa dê và trà thảo dược...

Đảo Ikaria được biết đến là hòn đảo mà người dân ở đây "sống lâu trăm tuổi". Chính vì thế, các du khách đến đây luôn cố tìm hiểu bí mật sống thọ, sống khỏe của người dân.

Có thể nhiều người không biết đảo Ikaria được đặt theo tên một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp - Icarus. Theo đó, Icarus được cha là nghệ nhân nổi tiếng Daedalus chế tạo cho một đôi cánh từ lông và sáp. Vì quá say sưa và kiêu ngạo với đôi cánh mới nên Icarus đã bay lên quá gần Mặt trời, khiến cho đôi cánh bị hỏng và rơi xuống biển. Vùng biển mà Icarus rơi xuống rất gần với đảo Ikaria ngày nay.

Điều kiện sống và thực phẩm hàng ngày có thể là lý do giúp họ có tuổi thọ cao.

Nơi đây con người không chỉ sống lâu, người dân Ikaria còn khỏe mạnh hơn hẳn các cư dân châu u khác. Họ có tỉ lệ mắc bệnh ung thư và bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ thấp hơn hẳn, khỏe mạnh cả khi đã già, duy trì đời sống tình dục lành mạnh. Qua nhiều năm, các du khách đến đây luôn cố tìm hiểu bí mật sống thọ, sống khỏe của người dân nơi đây qua một loạt yếu tố như chế độ ăn uống, ngủ nghỉ.

Chế độ ăn uống của người Ikaria có nhiều đậu và rau trồng tại địa phương. Ƭrong các thực phẩm này có chất chống oxу hóa cao gấp 10 lần so với rượu vang đỏ. Ɲgười dân cũng ăn nhiều khoai tây và sữɑ dê, ăn ít thịt, hạn chế đường tinh luуện. Không chỉ vậy, hòn đảo Ikaria luôn được bao bọc bởi một bầu không khí rất yên bình. Người dân rất thân thiện không chỉ đối với khách du lịch mà còn đối với hàng xóm láng giềng. Tại ngôi làng có tên Raches trên đảo, một trạm cảnh sát được xây dựng nhưng thậm chí chưa hề sử dụng trong suốt 7 năm qua.

Đáng chú ý, khi được hỏi về bí quyết sống thọ, một cụ bà 101 tuổi nói: "Sống ở đây, chúng tôi chỉ đơn giản quên mất việc phải chết!"

Nghiên cứu về vùng đất độc đáo này, Tiến sĩ Christina Chrysohoou, bác sĩ tim mạch khoa Y, Đại học Athens phát hiện ra rằng chế độ ăn uống của người Ikaria có nhiều đậu và rau trồng tại địa phương. Trong các thực phẩm này có chất chống oxy hóa cao gấp 10 lần so với rượu vang đỏ. Người dân cũng ăn nhiều khoai tây và sữa dê, ăn ít thịt, hạn chế đường tinh luyện.





