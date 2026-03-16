Thân vương William xé lòng đăng ảnh chưa từng công bố với Công nương Diana ngày của Mẹ, chi tiết vắng bóng Vương phi Kate gây chú ý

Năm nay, Hoàng gia Anh đón Ngày của Mẹ bằng một cách rất đỗi dịu dàng nhưng cũng đầy hoài niệm. Không ồn ào, không phô trương, Thân vương William đã chọn cách chạm vào trái tim công chúng bằng một bức ảnh chưa từng được công bố của anh và người mẹ quá cố - Công nương Diana. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của đóa hồng nước Anh năm ấy, và cả sự vắng bóng đầy ẩn ý của Vương phi Kate trong bộ ảnh truyền thống năm nay, là những câu chuyện gia đình chân thật, mộc mạc mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc.

Ký ức ngủ quên giữa cánh đồng hoa và lời nhắn gửi nhói lòng của người con

Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, một bức ảnh mờ nhạt màu thời gian bỗng dưng có sức mạnh níu chân người ta dừng lại. Bức ảnh hiếm hoi được lấy ra từ bộ sưu tập cá nhân của Hoàng gia, ghi lại khoảnh khắc bình dị tại dinh thự Highgrove, Gloucestershire vào năm 1984. Trong ảnh, Công nương Diana không khoác lên mình những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay vương miện lấp lánh thường thấy. Bà chỉ đơn giản diện chiếc áo len màu hồng tươi tắn kết hợp cùng quần jean năng động, ngồi vắt chéo chân thả lỏng giữa cánh đồng hoa rực rỡ và mỉm cười hiền hậu. Cạnh bên bà là cậu bé William mới tròn hai tuổi, kháu khỉnh trong chiếc áo kẻ sọc trắng và chiếc quần đỏ rực, đôi mắt tròn xoe đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa mùa xuân.

Khoảnh khắc ấy dung dị và đời thường đến mức người ta quên mất họ là những nhân vật Hoàng gia mang trọng trách lịch sử. Đi kèm với bức ảnh nhuốm màu thanh xuân ấy là dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng nặng trĩu tâm tư được đăng tải trên trang cá nhân của Cung điện Kensington: "Nhớ mẹ của con, hôm nay và mỗi ngày. Nghĩ về tất cả những ai cũng đang nhớ về người họ yêu thương trong ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày của Mẹ. W" . Chữ "W" ký tên đầy tính cá nhân như một tiếng thở dài bộc bạch cõi lòng. Thời gian trôi qua thật tàn nhẫn, đóa hồng nước Anh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 36 sau vụ tai nạn thảm khốc tại Paris vào tháng 8 năm 1997. Nếu thời gian có thể quay ngược, nụ cười ấy đáng lẽ đã bước sang tuổi 65 vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Dẫu bao nhiêu năm tháng lướt qua, nỗi đau mất mẹ trong trái tim vị vua tương lai dường như chưa bao giờ nguôi ngoai, và anh đã mượn ngày lễ này để ôm ấp không chỉ nỗi nhớ của riêng mình mà còn xoa dịu những tâm hồn đồng điệu khác.

Những thước phim hoài niệm và sự tôn vinh từ Điện Buckingham

Không chỉ riêng gia đình xứ Wales, Điện Buckingham năm nay cũng chọn cách quay về với cội nguồn khi tung ra ba bức ảnh lưu trữ đen trắng và nhuốm màu thời gian để tôn vinh những người mẹ. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép lịch sử trân quý. Đó là hình ảnh một Nữ hoàng Elizabeth thời trẻ cùng mẹ mình - Hoàng thái hậu Elizabeth đang rảo bước đến Tu viện Westminster, hai người phụ nữ quyền lực cùng đưa tay giữ chặt vành nón rộng thùng thình để tránh cơn gió tạt qua. Ở một khung hình khác bình yên hơn, Nữ hoàng Elizabeth ngồi thư thái trên chiếc ghế đá ngoài vườn tại Lâu đài Balmoral, Scotland vào năm 1953, bên cạnh là hai con lớn là Vua Charles và Vương thư Anne, cùng chú chó corgi tên Sue lấp ló phía sau. Lúc bấy giờ, Vương tử Andrew và Vương tử Edward thậm chí còn chưa chào đời. Bức ảnh cuối cùng khép lại chuỗi hoài niệm là khoảnh khắc Vương hậu Camilla cười rạng rỡ bên người mẹ quá cố của mình, bà Rosalind Shand. Tất cả được gói ghém cẩn thận trong một thông điệp vô cùng ấm áp: "Gửi những người mẹ ở khắp mọi nơi, và cả những ai đang xót xa vì vắng mẹ ngày hôm nay, một ngày Chủ nhật của Mẹ thật bình yên".

Khoảng lặng của Vương phi Kate và sự trưởng thành sau những giông bão

Những ai thường xuyên theo dõi gia đình xứ Wales hẳn sẽ nhận ra một sự thay đổi tinh tế trong Ngày của Mẹ những năm gần đây. Theo thông lệ, vợ chồng William và Kate luôn đánh dấu dịp này bằng những bức ảnh gia đình đầm ấm, thường là khoảnh khắc Vương phi rạng rỡ bên ba nhóc tỳ: Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi). Thế nhưng năm nay, mọi thứ lại tĩnh lặng đến lạ. Quyết định không tung ra bức ảnh truyền thống nào của Kate và các con dường như là một bước lùi cần thiết, một sự bảo vệ tổ ấm sau "cơn bão" khủng hoảng truyền thông từ bức ảnh Ngày của Mẹ năm 2025. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ sự cố đáng tiếc năm ngoái khi các hãng thông tấn lớn đồng loạt gỡ bỏ bức ảnh gia đình vì lo ngại nó đã bị chỉnh sửa kỹ thuật số, buộc Vương phi phải đích thân lên tiếng xin lỗi vì phút ngẫu hứng "chỉnh sửa ảnh" của mình.

Thay vì cố gắng chứng minh một bức tranh gia đình hoàn hảo qua ống kính, Kate dường như đã tìm thấy sự chữa lành ở một nơi khác sâu sắc hơn. Lùi lại một chút về năm trước đó, gia đình cô đã kỷ niệm ngày lễ bằng một đoạn video ngắn tôn vinh sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên. Đó là một sự kết nối đầy chân thực, phản ánh đúng những gì tự nhiên đã mang lại cho cô trong suốt chặng đường dài điều trị và phục hồi sau căn bệnh ung thư. Đôi khi, sự hoàn hảo không nằm ở một bức ảnh được căn chỉnh kỹ lưỡng không tì vết, mà nằm ở chính sự dũng cảm đối diện với tổn thương, ở cách người ta học cách chữa lành và trân trọng từng khoảnh khắc bình dị nhất bên những người thân yêu.