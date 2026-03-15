Chi 200 triệu mua vòng vàng qua livestream, đợi 4 tháng không được giao hàng: Người bán hoàn toàn mất liên lạc

Mua vàng livestream, chờ 4 tháng vẫn không nhận được hàng

Theo lời bà, trong một buổi livestream bán hàng của cửa hàng “Shuibei Kim Phúc Jewelry”, bà đã chi hơn 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng) để đặt mua một chiếc vòng tay vàng. Tuy nhiên, sau 4 tháng chờ đợi, bà không những không nhận được hàng mà cửa hàng bán hàng cho bà còn mất liên lạc hoàn toàn.

Theo bà Viên, chiếc vòng tay vàng này đã được bà đặt mua vào tháng 10/2025. Sau khi hoàn tất thanh toán đơn hàng, bà liên tục chờ đợi việc giao hàng, nhưng trạng thái vận chuyển của đơn hàng từ tháng đặt mua đến nay vẫn dừng lại ở bước “đang vào khâu kiểm định chất lượng”, chứ không hề có bất kỳ cập nhật mới nào.

Trong thời gian đó, bà Viên nhiều lần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng để hỏi về tiến độ giao hàng. Tuy nhiên, phía cửa hàng luôn trả lời qua loa rằng “sau khi hoàn tất kiểm định chất lượng sẽ lập tức gửi hàng”. Thế nhưng, theo thời gian, nhân viên chăm sóc khách hàng dần ngừng phản hồi tin nhắn, và cuối cùng đã mất liên lạc hoàn toàn, khiến bà không còn cách nào liên hệ với người bán.

Hành vi này khiến bà nảy sinh nghi ngờ, bà Viên đã chủ động liên hệ với đơn vị vận chuyển để kiểm tra tình trạng vận chuyển. Tuy nhiên, kết quả xác minh lại khiến bà vô cùng sửng sốt.

Theo thông tin từ phía công ty vận chuyển, bưu kiện mà cửa hàng gửi đến “trung tâm kiểm định” thực chất không phải chiếc vòng tay vàng mà bà đã đặt mua, mà chỉ là một tấm thiệp chúc mừng thông thường. Trọng lượng của bưu kiện cũng khác xa so với trọng lượng đáng lẽ phải có của một chiếc vòng vàng.

Diễn biến này cho thấy người bán đã có dấu hiệu thao túng thông tin vận chuyển, nhằm tạo trạng thái giao dịch giả, từ đó đã che giấu được việc không giao hàng cho người tiêu dùng.

Trước tình trạng người bán mất liên lạc và có dấu hiệu giao hàng giả, bà Viên đã lập tức gửi đơn khiếu nại lên nền tảng mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, phương án giải quyết mà nền tảng đưa ra chỉ là hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán và bồi thường thêm 100 NDT (khoảng 380.000 đồng), điều này khiến bà không thể chấp nhận.

Bà Viên bức xúc chia sẻ: “Tôi bỏ ra gần 200 triệu để mua vòng vàng, chờ đợi suốt 4 tháng, cuối cùng lại gặp phải tình trạng người bán có dấu hiệu lừa đảo rồi mất liên lạc. Vậy mà nền tảng chỉ bồi thường gần 400.000 đồng cho xong chuyện, như vậy hoàn toàn không thể bù đắp được thời gian và công sức mà tôi đã bỏ ra.”

Bà cho biết, điều bà mong muốn không chỉ là hoàn tiền, mà nền tảng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với cửa hàng có hành vi lừa đảo, đồng thời đưa ra lời giải thích thỏa đáng cùng mức bồi thường hợp lý hơn đối với người tiêu dùng.

Nhiều người tiêu dùng rơi vào bẫy giao hàng giả khi giá vàng biến động

Trong bối cảnh giá vàng quốc tế thời gian gần đây biến động mạnh, cùng với làn sóng săn vàng giá rẻ trong các phòng livestream bán hàng, nhiều người tiêu dùng cũng rơi vào những tranh chấp tương tự khi mua vàng trực tuyến.

Phần lớn các tranh chấp này gắn liền với biến động của giá vàng. Khi giá vàng tăng, một số cửa hàng thường tự ý hủy đơn hoặc trì hoãn giao hàng với nhiều lý do khác nhau. Ngược lại, khi giá vàng giảm, những khách hàng đã mua ở mức giá cao nếu muốn trả hàng hoặc yêu cầu bảo đảm giá, lại thường bị từ chối với các lý do như “không hỗ trợ miễn phí trả hàng trong 7 ngày” hoặc “hàng hóa đặc thù không áp dụng đổi trả”.

Ông La, sống tại Quảng Châu, cho biết ông từng chi gần 20.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng) để mua một vòng tay vàng trên một nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, sau khi giá vàng tăng, đơn hàng của ông bất ngờ rơi vào trạng thái “đã gửi hàng” nhưng thực chất là giao hàng giả.

Khi ông chủ động liên hệ với trung tâm kiểm định để xác minh, phía này cho biết bưu kiện nhận được chỉ là một gói hàng rỗng. Ông La bức xúc nói: “Giá vàng giảm thì họ giao hàng bình thường, còn khi giá tăng thì lập tức biến mất. Đây không còn là vấn đề đạo đức kinh doanh nữa, mà là hành vi lừa đảo trắng trợn.”

Trong một trường hợp khác, bà Trình, đã đặt mua sản phẩm vàng trị giá 30.000 NDT (khoảng 114 triệu đồng) trên livestream. Người dẫn chương trình quảng cáo rằng sản phẩm đã bao gồm mọi loại phí và thuế, giá còn thấp hơn cả giá thị trường, thu hút nhiều khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, sau đó cửa hàng không thể giao hàng do vướng nợ nần tài chính, và cuối cùng bà chỉ nhận được khoản bồi thường vỏn vẹn 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng).

Lỗ hổng quản lý trên các nền tảng livestream và khuyến cáo từ chuyên gia

Qua điều tra, phóng viên nhận thấy nguyên nhân chủ yếu phía sau tình trạng hỗn loạn trong giao dịch vàng trực tuyến là do chi phí vi phạm hợp đồng của người bán quá thấp.

Trên nhiều nền tảng livestream bán hàng, người bán chỉ cần nộp giấy phép kinh doanh và đặt cọc khoảng 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng) là có thể mở cửa hàng. Quy trình xét duyệt tư cách kinh doanh khá lỏng lẻo, vì vậy ngay cả khi vi phạm hợp đồng rồi mất liên lạc, người bán vẫn có thể đổi tên tài khoản hoặc lập thương hiệu mới để mở lại phòng livestream, khiến việc quản lý và ràng buộc trách nhiệm trở nên rất khó khăn.

Trước thực trạng này, các chuyên gia kiến nghị cần thiết lập cơ chế ký quỹ tương ứng với giá trị giao dịch, đồng thời áp dụng chính sách bồi thường trước cho người tiêu dùng ngay khi xảy ra tranh chấp. Bên cạnh đó, cần áp dụng lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn đối với các chủ thể vi phạm nghiêm trọng, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ “danh sách đen” giữa các nền tảng, tăng cường trách nhiệm quản lý và giám sát của các nền tảng thương mại điện tử.

Các chuyên gia trong ngành khuyến cáo rằng, khi mua vàng trực tuyến, người tiêu dùng cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh tâm lý “săn hàng hời”. Người mua nên ưu tiên lựa chọn các nền tảng và thương hiệu uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ tư cách kinh doanh của người bán và lưu giữ đầy đủ chứng từ, bằng chứng giao dịch để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Theo Toutiao