25 năm tìm chân tướng “quái thú Liêu Ninh”

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology đã đưa ra những bằng chứng và lập luận thách thức quan điểm lâu nay về Liaoningosaurus paradoxus, một loài quái thú bị bủa vây bởi những giả thuyết và tranh cãi kể từ khi được khai quật vào đầu thế kỷ này.

Liaoningosaurus paradoxus có nghĩa là "loài thằn lằn trái khoáy ở Liêu Ninh", bởi lẽ nó thách thức mọi hiểu biết thông thường của giới cổ sinh vật học về dòng họ khủng long bọc giáp Ankylosauria.

"Quái thú Liêu Ninh" Liaoningosaurus paradoxus - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN LONDON

Theo SciTech Daily, loài quái thú này đã được mô tả lần đầu vào năm 2001.

Kể từ đó, thêm nhiều mẫu vật được xác định là cùng loài đã lộ diện, cái nào cũng có chiều dài chưa đến 40 cm. Đó là một nghịch lý, bởi phân bộ Ankylosauria từ lâu đã được biết đến là một gia tộc quái thú khổng lồ.

Vì chưa từng có bộ xương nào lớn hơn được tìm thấy, một số nhà nghiên cứu cho rằng Liaoningosaurus có thể là dòng dõi khủng long bọc giáp thu nhỏ đầu tiên được biết đến.

Một số người khác thậm chí còn đề xuất rằng những con quái thú nhỏ bé này có thể đã có đời sống lưỡng cư, điều chưa ghi nhận ở một con Ankylosauria nào khác.

Thế nhưng nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Trung Quốc đã đưa ra một đáp án hợp lý: "Quái thú Liêu Ninh" bé nhỏ này có thể là những con non.

Theo đồng tác giả Paul Barrett từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), họ đã kiểm tra cấu trúc vi mô của xương - vốn lưu giữ các đường tăng trưởng hoạt động tương tự như các vòng tròn bên trong thân cây - trên 2 mẫu vật Liaoningosaurus paradoxus, bao gồm con lớn nhất và nhỏ nhất từng được phát hiện.

Họ không tìm thấy bất kỳ đường tăng trưởng nào ở cả 2 mẫu! Điều đó cho thấy cả 2 con vật đều chưa đầy 1 tuổi khi chết.

Mặc dù vậy, các tác giả vẫn ủng hộ lập luận trước đó rằng Liaoningosaurus paradoxus là một loài mới vào thời điểm được định danh, chứ không phải con non của bất kỳ loài nào đã biết trước đó.

Họ hy vọng sẽ tìm thấy hóa thạch của một con trưởng thành trong tương lai để hiểu thêm về loài này.