Cụ bà 74 tuổi sinh đôi 2 bé gái với chồng 82 tuổi

Câu chuyện về cụ bà Mangayamma Yaramati sinh con ở tuổi 74 đã từng khiến cả thế giới chấn động, nhưng thực tế đằng sau kỷ lục này là một hành trình đầy nước mắt và những biến cố đau lòng ngay khi niềm vui vừa mới chớm nở.

Hành trình 57 năm bị kỳ thị và phép màu ở tuổi xế chiều

Cụ bà Mangayamma Yaramati sống tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, kết hôn với cụ ông Sitarama Rajarao từ năm 1962. Suốt hơn nửa thế kỷ, họ đã đi khắp nơi, gõ cửa vô số bác sĩ nhưng đều vô vọng trong việc tìm kiếm một mụn con. Trong văn hóa địa phương nơi họ sinh sống, một người phụ nữ không có con bị coi là điềm xấu và thường bị gọi bằng những biệt danh mang tính xúc phạm là "người đàn bà không con".

Năm 2018, sau khi nghe tin một người hàng xóm 55 tuổi có con nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF), cụ Mangayamma đã quyết định thử vận may lần cuối. Các bác sĩ tại bệnh viện Ahalya đã vô cùng kinh ngạc khi các xét nghiệm cho thấy cụ bà dù ở tuổi 74 vẫn có đủ sức khỏe để mang thai. Vì cụ đã mãn kinh từ lâu, các bác sĩ phải sử dụng trứng hiến tặng kết hợp với tinh trùng của cụ ông Rajarao.

Ca sinh của bà đã thu hút sự chú ý lớn

Tháng 9 năm 2019, phép màu đã xảy ra khi cụ Mangayamma hạ sinh thành công hai bé gái sinh đôi khỏe mạnh bằng phương pháp mổ. Thời điểm đó, cụ chính thức được ghi nhận là người phụ nữ sinh con lớn tuổi nhất thế giới, phá vỡ mọi quy luật sinh học thông thường.

Bi kịch ập đến ngay sau ngày hạnh phúc

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ một ngày sau khi đón hai thiên thần nhỏ, cụ ông Rajarao (82 tuổi) đã bất ngờ bị đột quỵ do quá xúc động và phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của gia đình nhỏ này rơi vào những chuỗi ngày đầy giông bão.

Nghiệt ngã hơn, chỉ vỏn vẹn 12 tháng sau khi các con chào đời, cụ ông Rajarao đã trút hơi thở cuối cùng vì một cơn đau tim dữ dội, để lại người vợ già yếu và hai đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Cái chết của người chồng đã giáng một đòn chí mạng vào cụ Mangayamma, biến cụ từ người mẹ hạnh phúc nhất thành một góa phụ đơn độc giữa những lo toan bộn bề.

Cặp vợ chồng đón con nhỏ ở tuổi 74 và 82

Cuộc sống hiện tại và nỗi lo về tương lai của hai đứa trẻ

Ở tuổi gần 80, trong khi những người cùng trang lứa đang được an hưởng tuổi già, cụ Mangayamma lại phải bắt đầu cuộc chiến nuôi con nhỏ một mình. Sức khỏe của cụ đã suy yếu đáng kể sau ca sinh nở và những cú sốc liên tiếp.

Hiện tại, cuộc sống của cụ và hai bé gái phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ của họ hàng và hàng xóm. Cụ đã phải lập sẵn những kế hoạch dự phòng cho sự ra đi của mình, chỉ định người giám hộ cho hai con vì biết rằng quỹ thời gian của mình không còn nhiều. "Tôi không thể rời bỏ các con lúc này, nhưng tôi cũng biết mình không thể sống mãi", cụ bà chia sẻ trong nghẹn ngào.

Câu chuyện của cụ Mangayamma Yaramati không chỉ là một kỳ tích y học mà còn là một lời cảnh tỉnh về những khía cạnh đạo đức của việc sinh con ở độ tuổi quá cao. Trong khi công nghệ có thể mang lại con cái cho những người khao khát, thì thực tế về việc chăm sóc và tương lai của những đứa trẻ khi cha mẹ già yếu vẫn là một bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.