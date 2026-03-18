Nổ súng gần sân bay Frankfurt, ít nhất 2 người tử vong

Vụ nổ súng xảy ra gần sân bay Frankfurt, Đức (Ảnh: Unsplash)

Một cá nhân có vũ trang đã vào quán ăn vào khoảng 3h45 ngày 17/3 (theo giờ địa phương) và nổ súng vào các nạn nhân. Hai người đã tử vong tại chỗ vì vết thương do súng bắn - phát ngôn viên cảnh sát cho biết, trích dẫn những kết quả điều tra ban đầu.

Nghi phạm đã bỏ trốn sau vụ nổ súng và hiện vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát sở tại đã phát động một cuộc truy lùng quy mô lớn từ sáng sớm 17/3, triển khai lực lượng và phong tỏa một số tuyến phố trong khu vực.

Hai người đã bị bắn chết tại một quán ăn gần sân bay Frankfurt (Ảnh: EPA)

Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định và chưa rõ liệu nghi phạm có liên hệ gì với quán ăn hay không. Cảnh sát cho biết thêm rằng các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính.

Raunheim là một thị trấn phía Tây Nam Frankfurt với dân số khoảng 17.000 người. Theo truyền thông địa phương, quán ăn nằm ở tầng trệt của một tòa nhà 2 tầng.