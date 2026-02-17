Bí quyết để hạnh phúc trong năm 2026? Nó đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều...

Đừng mải mê áp lực về việc hoàn thiện bản thân hay chờ đợi cho đến khi bạn kiểm soát được mọi thứ. Năm nay, hãy cho phép mình ưu tiên những niềm vui.

Tôi có một đề xuất thế này: Năm 2026 nên là năm mà bạn dành nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn. Năm mới nên là thời điểm chúng ta cam kết dành nhiều hơn những giờ phút hữu hạn trên hành tinh này cho những việc chúng ta thực sự, sâu sắc yêu thích – những hoạt động thu hút sự quan tâm và khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống một cách rực rỡ. Đây nên là năm bạn ngừng cố gắng biến mình thành một người tốt hơn, mà thay vào đó hãy tập trung vào việc sống một cuộc đời cuốn hút hơn.

Tất nhiên, tôi lường trước được một số ý kiến phản đối. Có thể bạn thấy mình quá bận rộn để nghĩ đến việc dành thời gian cho sở thích, và tự hỏi loại đặc quyền quái đản nào mới dám đưa ra ý tưởng đó trong nền kinh tế này, khi mà AI đang đe dọa công việc của bạn? Hoặc có lẽ bạn tin rằng mình cần khắc phục những khiếm khuyết cá nhân trước – thói quen trì trệ, lối sống ít vận động hay chế độ ăn uống tệ hại. Mặt khác, có thể bạn nghĩ thật sai trái về mặt đạo đức khi chỉ tập trung vào bản thân trong lúc Trái đất đang nóng lên. Hoặc bạn lo rằng nếu để mình làm những gì muốn, bạn sẽ chỉ nằm dài trên sofa, dán mắt vào Instagram và tiêu thụ quá mức đồ ăn nhanh hay rượu chè.

Tuy nhiên, không có phản biện nào trong số đó đứng vững được. Thực tế, có lý do chính đáng để tin rằng việc làm nhiều hơn những gì bạn muốn trong năm 2026 sẽ chỉ mang lại điều tốt đẹp cho sức khỏe, tinh thần, giảm bớt sự choáng ngợp và thậm chí tốt cho cả xã hội.

Ảnh minh họa: Ben O'Brien/The Guardian

Đừng "sửa mình nữa", bạn không hề bị hỏng

Để hiểu tại sao, trước tiên hãy xem xét logic ngầm của cách tiếp cận truyền thống về việc cải thiện bản thân – cách tiếp cận mà nếu thực sự hiệu quả thì hẳn đã xóa sổ thị trường sách kỹ năng từ lâu. Nó bắt đầu từ tiền đề rằng có điều gì đó rất tệ ở bạn cần phải sửa chữa. Sau đó, nó kê đơn các hành vi hàng ngày mà nếu tuân thủ đủ kỷ luật, cuối cùng bạn có thể trở thành một thành viên chấp nhận được của nhân loại và có thể thư giãn.

Nhưng hoàn toàn có khả năng là chẳng có gì quá tệ ở bạn cả, ngoại trừ niềm tin rằng bạn đang có vấn đề. Ngay cả khi có, thì việc tổ chức cuộc sống xoay quanh cuộc đấu tranh khắc nghiệt để khắc phục nó cũng không phải là một chiến lược hiệu quả. Nó biến mỗi ngày thành một cuộc chiến nội tâm nghiền nát giữa các yếu tố tâm lý khác nhau. Trớ trêu thay, điều này có thể trở thành một cách thoải mái để né tránh việc bắt đầu cuộc sống mà bạn thực sự muốn sống – ví dụ như chuyển hướng sự nghiệp hoặc cam kết vào một mối quan hệ. Như nhà tâm lý học Bruce Tift chỉ ra, việc tuyên bố chúng ta có vấn đề có nghĩa là chúng ta không phải dấn thân hoàn toàn vào cuộc sống vì "chưa sẵn sàng".

Một ví dụ sinh động cho sự vô ích của việc "tự sửa mình" là vấn đề dành quá nhiều thời gian trên mạng. Nếu bạn hay lướt mạng vô định, bạn có thể đã thử nhiều cách để ngăn chặn sự cám dỗ, như dùng các ứng dụng chặn hoặc đặt quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng chúng hiếm khi hiệu quả lâu dài. Cách tin cậy hơn để không online là làm những việc hấp dẫn đến mức bạn không còn ý nghĩ muốn cầm điện thoại.

Nói "Có" nhiều hơn với niềm vui

Đừng cố nói "không" với những thứ tầm thường; hãy thử nói "có" với chủ đề khơi dậy sự khao khát mãnh liệt trong bạn, và để sự khao khát đó lấn át mọi thứ khác. Nếu chúng ta muốn con người mình đắm mình vào thực tế, cách hiệu quả nhất là hãy thực hiện nó bằng tình yêu và sự trân trọng đối với việc hiện diện, năng động và gắn kết với thế giới thực.

Thay vì tập trung vào những nhóm thực phẩm bạn dự định cấm mình ăn, liệu có phong cách nấu ăn lành mạnh nào mà bạn thực sự thích tìm hiểu không? Thay vì tạo ra một chế độ tập luyện mà bạn phải ép mình thực hiện, có hình thức vận động nào bạn tự nhiên yêu thích không?

Nhưng hãy cẩn thận: đây là thời điểm dễ bị cám dỗ để lập ra đủ loại kế hoạch khắt khe cho những việc thú vị – như đi bộ trong công viên 5 lần một tuần! Bạn đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những việc bạn thích, chứ không phải biến ý tưởng đó thành một phần mở rộng không mong muốn của danh sách việc cần làm vốn đã khủng khiếp của bạn.

Nếu bạn nghĩ mình không đủ thời gian, tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên cân nhắc lại. Thứ nhất, là một con người hữu hạn trong một thế giới vô hạn các đầu vào, bạn sẽ luôn có quá nhiều việc phải làm. Bạn có khả năng sẽ kết thúc cuộc đời với một danh sách dài các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thứ hai, cảm giác choáng ngợp không hẳn là do số lượng công việc; nó là cảm giác bị khuất phục trước danh sách đó. Do đó, việc thêm một dự án bạn thực sự muốn làm có thể làm giảm cảm giác choáng ngợp bằng cách tăng trải nghiệm về quyền tự quyết.

Ảnh minh họa: Ben O'Brien/The Guardian

Đừng lo lắng rằng làm những gì mình muốn sẽ biến bạn thành một kẻ lười biếng hay vô trách nhiệm. Đó là một nỗi lo mâu thuẫn. Chẳng lẽ không thể tin rằng nếu bạn chú ý kỹ đến những gì mình thực sự thích, bạn sẽ thấy rằng nó bao gồm cả việc cảm thấy khỏe mạnh, kết nối tốt với người khác và tạo ra sự khác biệt cho thế giới?

Cuối cùng, sự cân nhắc cơ bản nhất là cuộc sống thực sự để làm gì, nếu không phải là để làm nhiều hơn bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy sống động nhất. Thật dễ dàng rơi vào giả định rằng sự sống động đó là để dành cho sau này: sau khi bạn sắp xếp xong cuộc sống, sau khi giai đoạn bận rộn trôi qua. Nhưng sự thật là đây mới là cuộc sống thực. Bạn phải làm những điều quan trọng với mình trước khi bạn cảm thấy mình đã kiểm soát được mọi thứ.

Thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng gợi ý rằng kỷ luật trì hoãn sự sung sướng là một tài sản lớn. Nhưng cuộc sống không trao giải cho việc trì hoãn giỏi đến mức bạn tích lũy được một ngàn chiếc kẹo dẻo không bao giờ ăn rồi qua đời. Tại một thời điểm nào đó, bạn phải ăn kẹo. Điều đó có nghĩa là dành thời gian cho nghệ thuật, âm nhạc, những tình bạn bị lãng quên từ lâu, hoặc những cuộc trốn thoát vào thiên nhiên hoang dã.

Không ai có thể chỉ cho bạn cách "sử dụng" năm 2026 theo ý muốn của bạn. Đó là câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng sự tự vấn trung thực, ghi nhớ lời của Howard Thurman: "Đừng hỏi thế giới cần gì. Hãy tự hỏi điều gì khiến bạn trở nên sống động và hãy làm điều đó. Bởi vì những gì thế giới cần là những người đã thực sự sống."

Nguồn: The Guardian