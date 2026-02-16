TRỰC TIẾP: Cả châu Á rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026 gần kề: Không khí khắp nơi đã rộn ràng lắm rồi!

* Liên tục cập nhật

Từ những đại lộ sầm uất tại Thượng Hải, Seoul cho đến các khu chợ truyền thống náo nhiệt ở Bangkok hay Singapore, hơi thở của mùa xuân đang căng tràn trong từng nhịp sống.

Không chỉ dừng lại ở biên giới các quốc gia có truyền thống đón Tết âm lịch, sức nóng của năm con Ngựa đã lan tỏa thành một lễ hội văn hóa khổng lồ, nơi sự hiện đại của công nghệ và nét trầm mặc của phong tục cũ hòa quyện làm một. Người dân đang hối hả với những chuyến xe đoàn viên, các bạn trẻ hào hứng check-in cùng linh vật Ngựa được thiết kế đầy sáng tạo, còn những gian hàng thực phẩm thì luôn trong tình trạng quá tải. Tất cả tạo nên một thanh âm náo nức, báo hiệu một khởi đầu đầy năng lượng và bùng nổ của toàn châu lục trong năm 2026 này.

Đường phố Trung Quốc trang hoàng lộng lẫy đón Tết Nguyên đán

Cùng với Việt Nam, Trung Quốc là đất nước đón Tết Nguyên đán như lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất trong năm. Trên khắp các tỉnh thành xứ tỷ dân, đường phố đã được trang hoàng với linh vật ngựa đại diện cho năm Bính Ngọ.

Người dân đi bộ ngang qua một công trình trang trí ánh sáng hình ngựa ở Bắc Kinh (Ảnh: Jessica Lee/EPA)

Hình ảnh tại Macau (Trung Quốc)

Những chuyến tàu cuối cùng chở người dân về nhà đoàn viên (Ảnh: Weibo)

Những món ăn dành cho bữa cơm tất niên (Ảnh: Xinhua)

Cộng đồng châu Á đón Tết trên toàn cầu

Nhiều quốc gia và cộng đồng gốc Á khác trên khắp thế giới cũng đón Tết Nguyên đán. Tại những khu phố Chinatown, màu sắc đỏ quen thuộc tràn ngập khắp nơi và không khí mua sắm trở nên tấp nập từ nhiều ngày qua.

Cộng đồng người Thái gốc Hoa trên khắp Thái Lan đã đổ xô đến các đền thờ vào thứ Hai (16/2) để đánh dấu sự khởi đầu của Tết Nguyên đán, với dự báo chi tiêu tiêu dùng sẽ đạt mức cao nhất trong 6 năm bất chấp sự thận trọng về kinh tế vẫn còn tồn tại.

Tại khu phố Tàu Yaowarat lịch sử của Bangkok, người dân đã tập trung từ sáng sớm Chủ nhật để tham gia "Ngày hội mua sắm". Họ xếp hàng mua các lễ vật truyền thống như vịt quay, trái cây may mắn và tiền giấy cúng dường tổ tiên.

Các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán chính thức tại khu phố người Hoa ở Bangkok năm nay đã bị hủy bỏ do quốc tang dành cho cố Thái hậu.

Người dân đổ xô đến Binondo, khu phố người Hoa của Manila, Philippines.