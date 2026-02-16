Cảnh báo về loạt video chúc Tết tràn lan trên mạng những ngày này

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc đang rộ lên một "làn sóng chúc Tết" kiểu mới. Nhiều người dùng khi lướt điện thoại đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những ngôi sao điện ảnh, danh thủ thể thao, doanh nhân nổi tiếng, thậm chí là các nhân vật lịch sử hiện lên trên màn hình để chắp tay chúc Tết. Thực chất, tất cả những hình ảnh này đều là sản phẩm tổng hợp từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đưa tin từ CCTV, các video ngắn "người nổi tiếng chúc Tết" do AI tạo ra đã mang lại sự mới mẻ và chủ đề bàn tán cho ngày lễ, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những tranh luận về ranh giới sử dụng công nghệ. Trong một số video, các diễn viên hài như Phùng Củng, Thái Minh, hay thiên vương Lưu Đức Hoa được ghép cảnh đang ngồi gói sủi cảo trong nhà dân và gửi lời chúc năm mới đến khán giả. Những tác phẩm này thường đi kèm dòng chữ "Nội dung có sự tham gia của AI".

Ảnh minh hoạ

Làn sóng này đa dạng đến mức khó tin: từ việc các cầu thủ bóng đá nước ngoài mặc trang phục truyền thống Trung Hoa nhảy múa, cho đến những ngôi sao đã khuất "tái xuất" trên màn ảnh để gửi lời nhắn nhủ. Thậm chí, có những đoạn video đầy kịch tính khi để Tôn Quyền chứng kiến sự phát triển của robot, hay Gia Cát Lượng đứng chung sân khấu với Einstein.

Học giả kinh tế số Lưu Hưng Lượng phân tích rằng cốt lõi của những video này nằm ở "công nghệ tổng hợp sâu" (Deepfake). Công nghệ này học đặc điểm khuôn mặt, biểu cảm và khẩu hình của người thật để ghép vào khung hình mới, kết hợp với công nghệ mô phỏng giọng nói để tạo ra kết quả giống hệt như người thật đang phát biểu.

Tuy nhiên, đằng sau hiệu ứng giải trí là những lo ngại không nhỏ về mặt pháp lý và đạo đức. Trương Lăng Hàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật Trí tuệ Nhân tạo thuộc Đại học Chính pháp Trung Quốc, chỉ ra rằng việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của người khác khi chưa được phép đã xâm phạm quyền nhân thân. Nếu nội dung tổng hợp có tính chất xúc phạm, nhục mạ hoặc gây tổn hại đến uy tín, nó còn cấu thành tội xâm phạm danh dự. Ngoài ra, nếu giọng nói được sử dụng thuộc diện bảo hộ bản quyền hoặc đã đăng ký nhãn hiệu, nhà sản xuất có thể đối mặt với các tranh chấp về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù một số tài khoản chính thức có ghi chú rõ ràng về việc đã được cấp phép, nhưng một lượng lớn nội dung do người dùng tự tạo vẫn nằm trong vùng xám về tính hợp quy. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tốc độ tạo nội dung nhanh như hiện nay, các nền tảng mạng xã hội cần phải thắt chặt trách nhiệm quản lý, thiết lập cơ chế kiểm soát từ khâu tạo lập đến khâu truyền bá để giảm thiểu rủi ro cho xã hội.

Nguồn: ETtoday