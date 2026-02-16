Không chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc, cả thế giới đang nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán 2026 như thế này!

Không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các châu lục, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu vượt xa khỏi biên giới của Việt Nam hay Trung Quốc - những quốc gia đón Tết Nguyên đán như lễ hội lớn nhất trong năm.

Với cộng đồng người châu Á ở khắp mọi nơi, hơi thở của mùa xuân mới đang chạm đến từng ngõ ngách của các thành phố lớn trên thế giới. Năm nay, sự giao thoa giữa truyền thống phương Đông và nhịp sống hiện đại phương Tây đã tạo nên một kỳ lễ hội bùng nổ, khi cộng đồng quốc tế cùng nhau chia sẻ niềm vui đoàn viên và hy vọng về một năm Bính Ngọ cát tường. Dưới đây là hình ảnh nhiều nơi trên thế giới chuẩn bị cho Tết Bính ngọ đang cận kề:

Người dân đi bộ ngang qua một công trình trang trí ánh sáng hình ngựa ở Bắc Kinh, khi Trung Quốc đón chào năm mới âm lịch và năm Ngựa. (Ảnh: Jessica Lee/EPA)

Người dân ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Surakarta, tỉnh Trung Java, Indonesia, ngày 13 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Bram Selo/Xinhua)

Một buổi biểu diễn múa lân được dàn dựng để chào mừng Tết Nguyên đán ở Jakarta, Indonesia, ngày 13 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Một buổi biểu diễn múa rồng được dàn dựng để chào mừng Tết Nguyên đán ở Jakarta, Indonesia, ngày 13 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Agung Kuncahya B.)



Các sinh viên Azerbaijan biểu diễn trong một sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới tại Viện Khổng Tử thuộc Đại học Ngôn ngữ Azerbaijan ở Baku, Azerbaijan, ngày 13 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Chen Junfeng)



Một giáo viên và một sinh viên từ Viện Khổng Tử thuộc Đại học Ngôn ngữ Azerbaijan biểu diễn trong một sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới tại Baku, Azerbaijan, ngày 13 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Chen Junfeng)



Một cậu bé thử viết thư pháp Trung Quốc trong một sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới ở Nairobi, Kenya, ngày 12 tháng 2 năm 2026. Các hoạt động kỷ niệm trưng bày trang phục, ẩm thực và nghệ thuật Trung Quốc đã được tổ chức tại đây vào thứ Năm để chào mừng lễ hội truyền thống quan trọng nhất của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua/Liu Qiong)



Người dân tham dự một sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới tại Nairobi, Kenya, ngày 12 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Liu Qiong)



Người dân địa phương thử vận may với trò chơi touhu, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc còn được gọi là ném bình, trong một sự kiện đánh dấu Tết Nguyên đán sắp tới ở Nairobi, Kenya, ngày 12 tháng 2 năm 2026. (Ảnh: Xinhua/Liu Qiong)



Nguồn: Xinhua, Guardian