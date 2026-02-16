Không chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc, cả thế giới đang nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán 2026 như thế này!

Không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các châu lục, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu vượt xa khỏi biên giới của Việt Nam hay Trung Quốc - những quốc gia đón Tết Nguyên đán như lễ hội lớn nhất trong năm.
Với cộng đồng người châu Á ở khắp mọi nơi, hơi thở của mùa xuân mới đang chạm đến từng ngõ ngách của các thành phố lớn trên thế giới. Năm nay, sự giao thoa giữa truyền thống phương Đông và nhịp sống hiện đại phương Tây đã tạo nên một kỳ lễ hội bùng nổ, khi cộng đồng quốc tế cùng nhau chia sẻ niềm vui đoàn viên và hy vọng về một năm Bính Ngọ cát tường. Dưới đây là hình ảnh nhiều nơi trên thế giới chuẩn bị cho Tết Bính ngọ đang cận kề: