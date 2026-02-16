Ô tô vỡ làm đôi khi đâm vào dải phân cách, 3 người tử vong

Cảnh sát cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau khi một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ đâm vào dải phân cách trên cầu đường sắt ở Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ, vào sáng sớm ngày 15/2. Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiếc xe đã đâm vào dải phân cách với lực mạnh đến mức nó vỡ thành 2 mảnh riêng biệt.

Chiếc xe chở 4 người đang di chuyển từ Junagadh đến Jetpur thì tài xế được cho là đã mất lái. Mảnh vỡ văng khắp mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng và cần sự can thiệp ngay lập tức của cảnh sát.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính những người thiệt mạng là Muskan Bagda, Arun Wala và Jaideep Chauhan.

Muskan Bagda và Arun Wala tử vong tại chỗ do va chạm. Jaideep Chauhan, người bị thương nặng trong vụ tai nạn, đã qua đời khi đang được điều trị.

Chiếc xe ô tô vỡ làm đôi sau vụ tai nạn.

Người thứ tư trên xe, Amit Parmar, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ban đầu, anh được đưa đến một bệnh viện công và sau đó được chuyển đến Junagadh để được chăm sóc y tế chuyên sâu.

Lực lượng cảnh sát đã đến hiện trường vụ tai nạn ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Họ bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ và điều tiết giao thông để khôi phục lưu lượng xe cộ trên tuyến đường đông đúc này.

Những người bị thương và tử vong đã được chuyển đến bệnh viện công, nơi thi thể được gửi đi khám nghiệm tử thi.

Các quan chức cho biết, điều tra ban đầu cho thấy chạy quá tốc độ là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn.