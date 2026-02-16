Mang túi vàng đến tiệm, người phụ nữ sốc khi biết "bí mật" đằng sau

Vừa qua, một phụ nữ Indonesia đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi bán bộ trang sức vàng mà bà đã tích lũy hơn 20 năm và thu về lợi nhuận tiền tỷ, theo tờ Khaosod.

Được biết người phụ nữ này có thói quen tích sản bằng vàng trong suốt 20 năm qua. Ban đầu được mua với giá 77.000 baht, hiện giờ đã được bán với giá 1,8 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ đồng), tăng hơn 22 lần so với giá trị ban đầu. Thấy số tiền lãi lớn vậy, chủ cửa hàng vàng cũng phải kinh ngạc.

Một phụ nữ Indonesia đã bán bộ sưu tập vàng tích lũy suốt 20 năm của mình, thu về hàng triệu đô la lợi nhuận, với giá trị tăng hơn 22 lần. Chủ cửa hàng vàng đã vô cùng kinh ngạc. Ảnh: Khaosod.

Đoạn video được chủ tiệm vàng chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên cửa hàng vàng đang cẩn thận cân và kiểm tra từng món trang sức bằng vàng, tính toán giá cả dựa trên giá vàng của ngày hôm đó, tổng doanh thu đạt 1,8 triệu baht.

Từ các hóa đơn mua bán, người ta phát hiện ra rằng người phụ nữ này đã dần dần mua vàng từ năm 2001 đến năm 2006 và giữ nó trong hơn 20 năm trước khi quyết định bán vào thời điểm giá vàng đạt đỉnh.

Chỉ sau 2 ngày video này đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem. Trong video chủ cửa hàng vàng còn nhấn mạnh "vàng là một tài sản phù hợp để tiết kiệm dài hạn."

Nhiều cư dân mạng đã để bình luận, ca ngợi khả năng đầu tư nhạy bén của người phụ nữ này và coi bà là một ví dụ về việc tiết kiệm dài hạn sinh lời cao thông qua vàng.