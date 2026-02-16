Thanh kiếm 8 cạnh 3.400 năm tuổi hé lộ bí mật độc đáo

Thanh kiếm được khai quật tại Nördlingen.

Nhờ công nghệ hiện đại, họ đã tìm ra cách những thợ rèn cổ xưa tạo nên món vũ khí đặc biệt này, mở ra góc nhìn mới về kỹ thuật luyện kim thời bấy giờ.

Phát hiện gây chấn động

Năm 2023, các nhà khảo cổ đã tìm thấy thanh kiếm Achtkantschwert - loại kiếm tám cạnh đặc trưng của miền nam nước Đức trong một ngôi mộ cổ tại Nördlingen.

Khi được đưa ra khỏi lòng đất, thanh kiếm vẫn sáng lấp lánh, gợi nhớ đến truyền thuyết về thanh kiếm của vua Arthur. Sau đó, hiện vật được vận chuyển từ Bavaria đến Berlin trong hộp bảo vệ đặc biệt để nghiên cứu.

Nhóm chuyên gia muốn tìm hiểu cách phần chuôi được gắn với lưỡi kiếm và vật liệu nào được sử dụng trong các rãnh trang trí.

“Việc chế tác loại kiếm này rất phức tạp. Chúng tôi muốn biết cách chuôi được gắn vào lưỡi và cách tạo nên hoa văn đặc trưng,” nhà nghiên cứu Beate Herbold cho biết.

Theo ông thách thức lớn nhất là làm sao khám phá bí mật bên trong mà không làm hỏng hiện vật.

Công nghệ hiện đại hé lộ bí mật

Để nghiên cứu, các nhà khoa học tại Berlin đã sử dụng nguồn bức xạ synchrotron BESSY II cùng phương pháp chụp cắt lớp vi tính. Hình ảnh 3 chiều cho thấy lưỡi kiếm kéo dài vào chuôi dưới dạng một phần tang, được cố định bằng đinh tán.

Công nghệ này cũng hé lộ chi tiết tinh xảo ở phần chóp chuôi: Trong các rãnh trang trí không phải là thiếc như giả định ban đầu, mà là những sợi dây đồng được khảm vào. Điều này chứng tỏ tay nghề thợ rèn thời kỳ đó đã đạt trình độ bậc thầy, khi tạo được sự tương phản giữa màu đỏ của đồng và màu vàng của đồng thiếc.

Nhà nghiên cứu Herbold nhấn mạnh: “Đây là một bất ngờ, cho thấy kỹ thuật chế tác đã rất phát triển từ thời đó.”

Ngoài ra, họ còn phát hiện dấu vết của thiếc và chì, có thể từ hợp kim đồng. Nhà nghiên cứu Johann-Friedrich Tolksdorf bổ sung rằng, để làm nổi bật màu đỏ của đồng trên nền vàng, thợ rèn có thể đã dùng phương pháp tạo lớp gỉ hóa học, chẳng hạn bằng cách ngâm trong nước tiểu, để làm sẫm màu bề mặt.

Các chuyên gia tin rằng việc sử dụng lớp patina đã giúp tạo nên hiệu ứng thị giác “đỏ và vàng” đặc trưng, khiến thanh kiếm trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Chuôi kiếm được chế tác tinh xảo.

Hành trình nghiên cứu tiếp tục

Dù đã có nhiều phát hiện quan trọng, quá trình nghiên cứu vẫn chưa kết thúc. Các nhà khảo cổ kỳ vọng sẽ hiểu rõ hơn về những xưởng chế tác vũ khí thời kỳ Đồ đồng ở miền nam nước Đức và các kỹ thuật luyện kim đã được áp dụng.

Giáo sư Mathias Pfeil, Tổng Giám đốc Bảo tồn Di tích của BLfD (Văn phòng Bang Bavaria về Bảo tồn Di tích), nhận định: “Nhờ các phương pháp đo lường hiện đại, chúng ta có thể hiểu cách kim loại được chế tác cách đây gần 3,5 thiên niên kỷ, với độ chính xác đáng kinh ngạc và kỹ năng vượt trội.”

Thanh kiếm Achtkantschwert không chỉ là một hiện vật khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho trình độ thủ công tinh xảo của con người thời kỳ Đồ đồng, mở ra cánh cửa khám phá về lịch sử và văn hóa châu Âu cổ đại.