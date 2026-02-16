Dự báo mùa bão năm 2026

Năm 2026, hoạt động bão trên toàn cầu dự báo ở mức TRUNG BÌNH nhiều năm, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do tác động đan xen phức tạp giữa El Niño và La Niña.

Tropical Storm Risk (TSR) - cơ quan dự báo bão uy tín trên thế giới - nhận định mùa bão năm 2026 trên toàn cầu có khả năng diễn ra gần với trung bình khí hậu giai đoạn 1991 - 2020.

Đây là tin dự báo đáng mừng cho người dân các quốc gia trên thế giới, song chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên chủ quan.

Cụ thể mùa bão 2026 tại các khu vực toàn cầu thế nào?

- Tây Bắc Thái Bình Dương (bao gồm Biển Đông): Dự báo chi tiết sẽ rõ hơn vào giữa năm, nhưng tổng thể số lượng không tăng mạnh. Cường độ và đường đi vẫn khó lường do tác động biến đổi khí hậu.

- Bắc Đại Tây Dương (mùa chính từ 1/6 đến 30/11): Tropical Storm Risk (TSR) dự kiến khoảng 14 cơn bão được đặt tên, trong đó 7 cơn bão mạnh (hurricane) và khoảng 3 siêu bão (major hurricane cấp 3 trở lên). Chỉ số ACE (năng lượng tích lũy bão) xấp xỉ trung bình 1991-2020, không bất thường.

- Nam Thái Bình Dương (mùa 2025-2026): Trung tâm RSMC Nadi dự báo chỉ 4-5 xoáy thuận, thấp hơn trung bình (thường khoảng 7 cơn), do La Niña đang suy yếu nhưng vẫn có biến động ngắn hạn.

- Trên bình diện toàn cầu: El Niño và La Niña đóng vai trò chủ đạo trong việc định hình sự phân bố và tần suất bão, theo đánh giá của các chuyên gia khí hậu.

Theo Viện Nghiên cứu Khí hậu và Khí tượng New Zealand (NIWA), La Niña hiện có xu hướng suy yếu rõ rệt, dự kiến chuyển sang trạng thái trung tính trong nửa đầu năm 2026, trước khi có khả năng hình thành El Niño vào giai đoạn cuối năm.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo các quốc gia không nên chủ quan bởi trước tác động đan xen phức tạp giữa El Niño và La Niña, các quốc gia được khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh theo dõi sát sao, cảnh báo sớm kịp thời và chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó để hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại từ thiên tai.

Luôn luôn theo dõi sát sao cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng phó để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.