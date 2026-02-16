Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ

Phương Anh (Tổng hợp ), Theo vtcnews.vn 22:26 16/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Ở nhiều nơi trên thế giới, đường phố trang hoàng lộng lẫy, người dân tham gia nhiều hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới Bính Ngọ.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 1.

Khắp nơi ở Trung Quốc, người dân đang rộn ràng với những lễ hội sôi động đón chào Tết Nguyên đán.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 2.

Trẻ em chơi đùa trên quảng trường ở huyện Kinh Ninh, tỉnh Cam Túc, vùng tây bắc Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 3.

Người phụ nữ mua sắm đồ trang trí Tết tại huyện Vũ Trị, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 4.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái ghi lại màn trình diễn pháo hoa sắt nóng chảy trong lễ hội đèn lồng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 5.

Du khách trên thuyền ở Huyền Ân, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ảnh chụp từ máy bay không người lái.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 6.

Người dân sắm Tết tại một khu chợ ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 7.

Mua sắm đồ trang trí Tết Nguyên đán tại một khu chợ thành phố Đinh Tây, tỉnh Cam Túc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 8.

Các nghệ sỹ biểu diễn màn trình diễn pháo hoa sắt nóng chảy tại An Dương, tỉnh Hà Nam.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 9.

Người dân chụp ảnh trong một chợ hoa ở quận Yuexiu, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 10.

Chợ hoa ở quận Yuexiu, Quảng Châu.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 11.

Mọi người mua hoa tại chợ.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 12.

Người dân tham quan chợ hoa.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 13.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 14.

Cảnh cầu nguyện trước Tết Nguyên đán trong một ngôi chùa ở khu phố người Hoa, Bangkok, Thái Lan, ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 15.

Một gia đình Thái Lan dâng lễ vật và bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên tại khu hỏa táng một ngôi chùa ở Bangkok ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 16.

Đồ cúng của một gia đình.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 17.

Vàng mã mô phỏng các đồ dùng hàng ngày.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 18.

Một nghệ sỹ hóa trang thành thần Tài chuẩn bị ném "tiền vàng" cho khán giả trong màn múa lân vào một ngày trước Tết Nguyên đán tại sân bay Jewel Changi, Singapore.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 19.

Đông đảo người dân xem màn trình diễn tại Singapore.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 20.

Người dân nhặt "tiền vàng" mà người trình diễn tung ra.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 21.

Người dân cầu nguyện trước thềm năm mới ở Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 22.

Tượng ngựa được trang trí lộng lẫy tại chùa Đông Long vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đông Cương, huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 23.

Người dân ở Đài Loan trang trí nhà cửa.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 24.

Cầu nguyện trước thềm năm mới.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 25.

Người dân tham gia lễ hội Tết Nguyên đán tại trung tâm thành phố Saint Petersburg, Nga, ngày 15/2.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 26.

Lễ hội mừng năm mới ở Kolkata, Ấn Độ.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 27.

Lễ hội ở Vương quốc Anh.

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ- Ảnh 28.

Lễ hội múa lân trên nước mừng năm mới ở Indonesia.

Trung Quốc: Nổ lớn do bắn pháo, 10 người thương vong
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày