Hành hạ con gái riêng 3 tuổi của bạn trai đến chết, ác phụ phải nhận cái kết xứng đáng

Cuối cùng, người thân của một bé gái ở Mông Cổ bị hành hạ đến tử vong cũng đã có thể nguôi ngoai phần nào, khi kẻ thủ ác đã bị trừng trị thích đáng vì hành vi tàn ác của ả.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào năm 2023, khi bé Tian Tian, 3 tuổi sống cùng bố và bạn gái của bố, chịu sự hành hạ liên tục và vô cùng dã man. Được biết, bố mẹ của Tian Tian đã chia tay nhau và cha ruột của bé là Tian Moulong cùng bạn gái của anh ta, Wen Moutao, không những không bù đắp cho những tổn thương về mặt tinh thần của đứa trẻ, mà còn gây ra thêm cho em những vết thương khủng khiếp về mặt thể chất.

Bé Tian Tian đã bị bạo hành vô số lần từ khi sống với bố và bạn gái của bố.

Hồ sơ vụ án được tiết lộ cho thấy, bé Tian Tian từng bị Wen Moutao, sinh năm 2001 hành hạ rất nhiều lần. Một trong số đó là khi Wen đã cởi quần áo của Tian Tian và mở cửa sổ vào tháng 10/2023 khi trời đang lạnh cóng. Một vụ việc khác cho thấy Wen đã tát Tian Tian khi cô bé đang ăn chậm.

Sau đó, cô bé bị bắt đứng hàng giờ liền và một lần nữa bị lột hết quần áo khi cửa sổ mở toang khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến mức dưới 0 độ trong hơn 20 phút. Cặp đôi này cũng đánh cô bé nhiều lần bằng nhiều vật dụng khác nhau, như thắt lưng da, gậy gỗ và dép.

Chân dung ác phụ Wen Moutao, kẻ đã bị tử hình vì tội hành hạ bé Tian Tian.

Wen phát hiện bé bé Tian Tian tè dầm vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 và lại đánh cô bé một lần nữa. Cô bé lên cơn co giật và ngã quỵ trong phòng tắm. Cô bé được đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã qua đời. Sau vụ việc, Wen bị kết án tử hình, trong khi cha của Tian Tian bị kết án tù chung thân.

Theo truyền thông địa phương, bị cáo Wen Moutao đã bị thi hành án.