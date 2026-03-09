Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Phát hiện đáng sợ dưới nắp xe

Sự việc hy hữu xảy ra tại huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Theo thông tin được báo chí địa phương đăng tải ngày 8/3/2026, ông Charoen (44 tuổi), sống tại khu Moo 9, Ban Thung Lang, Tambon Sathon, đã bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ chiếc xe sedan đang đỗ trong gara của gia đình.

Ban đầu, ông cho rằng có thể chỉ là chuột hoặc một con vật nhỏ nào đó chui vào xe. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, người đàn ông này nghi ngờ bên trong khoang máy có một con vật lớn nên lập tức gọi lực lượng tình nguyện chuyên xử lý rắn tại địa phương đến hỗ trợ.

Nhận được cuộc gọi, ông Taweesak Boonset – một tình nguyện viên có kinh nghiệm bắt rắn tại Songkhla nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Người đàn ông bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ chiếc xe sedan đang đỗ trong gara của gia đình. (Ảnh: Line)

Khi đến nơi, đội xử lý quan sát kỹ chiếc xe nhưng chưa mở nắp ca-pô ngay để tránh rủi ro. Họ đề nghị chủ xe lùi phương tiện ra khu vực rộng rãi hơn bên ngoài gara, nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp con vật bên trong bất ngờ lao ra.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, các tình nguyện viên thận trọng mở nắp ca-pô. Ngay lúc đó, họ phát hiện một con rắn hổ mang chúa kích thước lớn đang cuộn mình sâu trong khoang động cơ là nơi chật hẹp nhưng đủ ấm để loài bò sát này trú ẩn.

Theo quan sát ban đầu, con rắn dài khoảng 3 mét và vẫn đang ở trạng thái cảnh giác.

Cuộc khống chế đầy kịch tính

Việc bắt giữ rắn hổ mang chúa luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đây là một trong những loài rắn độc lớn nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng phản ứng nhanh và nọc độc mạnh.

Dựa trên kinh nghiệm xử lý nhiều tình huống tương tự, ông Boonset tiến hành tiếp cận con rắn một cách cẩn trọng. Trong khoảnh khắc quyết định, ông nhanh chóng khống chế phần đầu của con vật với thao tác đòi hỏi sự chính xác và bình tĩnh cao.

Theo quan sát ban đầu, con rắn dài khoảng 3 mét và vẫn đang ở trạng thái cảnh giác. (Ảnh: Line)

Sau khi giữ chặt đầu rắn, các thành viên khác trong đội hỗ trợ kéo phần thân dài của nó ra khỏi khoang động cơ. Con rắn sau đó được cho vào bao tải chuyên dụng để đảm bảo an toàn.

Theo lực lượng tình nguyện, sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của con vật, họ đã đưa nó đến khu vực rừng tự nhiên cách xa khu dân cư để thả về môi trường sống.

Chi tiết khiến nhiều người chú ý

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân xung quanh. Nhiều người đã tập trung theo dõi toàn bộ quá trình bắt rắn đầy kịch tính ngay trước gara của gia đình ông Charoen.

Điều thú vị là không ít người còn chú ý đến biển số của chiếc xe là nơi con rắn hổ mang chúa trú ẩn và coi đó là "con số may mắn" cho kỳ quay xổ số chính phủ Thái Lan vào ngày 16/3 sắp tới. Theo họ, con số đáng chú ý được rút ra từ biển số là 37.

Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết việc rắn chui vào ô tô không phải quá hiếm, đặc biệt tại những khu vực gần rừng hoặc nông trại. (Ảnh: Line)

Ở Thái Lan, việc liên hệ các sự kiện bất thường trong đời sống với những con số may mắn không phải hiếm gặp. Nhiều người tin rằng các tình huống kỳ lạ như bắt được rắn lớn, phát hiện vật lạ hay những giấc mơ đặc biệt có thể mang theo điềm báo liên quan tới vận may trong xổ số.

Trong khi đó, các chuyên gia động vật hoang dã cho biết việc rắn chui vào ô tô không phải quá hiếm, đặc biệt tại những khu vực gần rừng hoặc nông trại. Khoang động cơ thường có nhiệt độ ấm và không gian kín, khiến chúng dễ chọn làm nơi trú ẩn tạm thời.

Sự việc tại Songkhla một lần nữa khiến nhiều người giật mình khi nhận ra rằng ngay cả những nơi tưởng chừng an toàn như chiếc xe đỗ trước nhà cũng có thể trở thành chỗ ẩn nấp bất ngờ của các loài động vật hoang dã.