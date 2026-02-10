Bắt được hai con rắn hổ mang chúa khổng lồ đang đánh nhau trên đường

Người dân làng đã vô cùng hoảng sợ sau khi bắt gặp 3 con rắn hổ mang chúa lớn, trong đó hai con đang đánh nhau ở khu vực phía sau một tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến để bắt những con rắn.

Vào ngày 9/2, ông Yothin Prachamathirat, trưởng nhóm cứu hộ Betong Muslim Rescue thuộc tỉnh Yala, nhận được báo cáo từ dân làng rằng có 3 con rắn hổ mang chúa lớn trong khu vực phía sau tòa nhà giáo dục cũ của xã Betong, huyện Betong, tỉnh Yala, Thái Lan. Họ yêu cầu hỗ trợ bắt giữ chúng và thả vào một khu rừng cách xa khu dân cư. Sau đó, ông đã đến hiện trường.

Hai con rắn hổ mang bị bắt.

Khi đến nơi, họ phát hiện hai con rắn hổ mang chúa lớn dường như đang đánh nhau. Một con rắn nhỏ hơn đã trườn vào đồn điền cao su. Các tình nguyện viên của Betong Muslim Rescue sau đó đã tách hai con rắn ra.

Con rắn thứ nhất dài 3,81 mét và nặng khoảng 7,1 kg, trong khi con còn lại dài khoảng 3,74 mét và nặng khoảng 6,6 kg. Cả hai đều có vết thương trên cơ thể.

Đại diện đội cứu hộ cho biết toàn bộ số rắn sau đó được vận chuyển đến một khu rừng nằm cách xa khu dân cư để thả về môi trường tự nhiên. Việc tái thả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tái xuất hiện trong khu vực sinh sống của người dân, đồng thời bảo đảm cân bằng sinh thái.