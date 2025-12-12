Vắt "sữa" rắn - Công việc kỳ lạ và nguy hiểm bậc nhất thế giới

Mỗi khi nhắc đến nghề độc lạ trên thế giới, không thể bỏ qua nghề vắt "sữa" rắn. Vắt "sữa" rắn, một nghề nghe khá lạ lùng nhưng lại có thật và được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất hành tinh. Tất nhiên, vắt "sữa" chỉ là một cách nói, còn thực chất đây là nghề lấy nọc rắn. Nọc rắn sau khi được lấy ra sẽ phục vụ việc tạo ra thuốc giải độc hoặc các nghiên cứu y tế khác.

Những người vắt "sữa" rắn có nhiệm vụ thu nọc độc gây chết người từ những con rắn. Nọc độc rất cần thiết cho việc sản xuất chất kháng nọc rắn, vì vậy đây là một công việc quan trọng.

Có thể không ai có chức danh "thợ vắt sữa rắn", nhưng đó thật sự là những gì mà nhiều người hiện đang làm. Và đó không phải là công việc dành cho những người yếu tim.

Hằng năm, nọc rắn đã cướp đi tính mạng của chục nghìn người trên thế giới. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đủ liều lượng thì nọc rắn trở thành phương thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Jim Harrison được cho là người sở hữu trại rắn lớn nhất nước Mỹ và thậm chí trên toàn thế giới. Ông rất đam mê công việc vắt "sữa" rắn dù bản thân từng nhập viện và mất đầu ngón tay vì rắn cắn.

Được biết, ông Harrison nuôi khoảng 2.000 con rắn độc, trong đó có một số con thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới tại một vườn thú bò sát ở bang Kentucky. Mỗi tuần, ông chích nọc độc của khoảng 1.000 con rắn.

Công việc lấy nọc rắn vô cùng nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro vì người vắt "sữa" rắn phải dùng tay mở miệng, cắm răng chúng vào chiếc lọ có màng bọc và lấy nọc. Dù vậy Harrison chỉ dùng đôi tay trần và không đeo găng khi thực hiện công việc này.

Là người lấy nọc rắn chuyên nghiệp, ông biết cách điều khiển con rắn để tránh sự phản công của chúng và lấy nọc độc chảy ra từ đôi răng hàm sắc nhọn.

Công việc lấy nọc rắn vô cùng nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro. Họ phải dùng tay mở miệng, cắm răng chúng vào chiếc lọ có màng mọc và lấy nọc.

Ông Jim Harrison bắt đầu chiết nọc rắn từ khi 17 tuổi, hai bàn tay Harrison giờ đây chằng chịt các vết sẹo vì rắn cắn nhưng điều này không khiến ông bỏ nghề.

"Nhiều người cho rằng việc nuôi và tiếp xúc thường xuyên với loài rắn khá nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế công việc này không đáng sợ nếu chúng ta phòng vệ kỹ và có phương pháp", Harrison chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Kristen, vợ của ông Harrison, đã tìm hiểu về các loài rắn trong trường đại học. Bà là trợ lý đắc lực của ông trong công việc nguy hiểm hằng ngày. Ông bà không sợ thiệt mạng vì rắn cắn, do trong cơ sở lúc nào cũng trữ thuốc giải độc.

Jim Harrison lấy nọc rắn bằng tay trần.

Nọc rắn có nhiều tác dụng trong nghiên cứu y học.

Y học đã chứng minh, nọc rắn càng độc thì dược tính càng cao. Các nhà nghiên cứu dùng nọc độc rắn mamba đen để tìm hiểu cách điều trị bệnh Alzheimer và sử dụng nọc độc rắn hổ mang châu Á trong những loại thuốc kháng virus.

Đáng chú ý, nọc độc rắn có thể bán với giá 1.000 USD mỗi gram.

Theo thời gian, nơi làm việc của những người thợ vắt sữa rắn không chỉ còn là những cánh đồng, nó có thể là một không gian đầy công nghệ như serpentarium - nơi cung cấp các thiết bị cần thiết để họ nuôi dưỡng, nghiên cứu rắn và các loài bò sát có nọc độc. Có thể nói, họ là những "nghệ sĩ" về nọc độc. Bên cạnh việc thí nghiệm, nơi đây cũng là trung tâm bảo tồn, nhân giống và phục hồi chức năng cho các loài kể trên.

Theo Environmental Science, những người hùng bí ẩn này được huấn luyện cực kì chuyên nghiệp để đối phó với rắn độc, một nghề nghiệp nghe có vẻ nên đi kèm với một mức lương "đỉnh nóc kịch trần". Nhưng không, trên thực tế, những chuyên gia vắt sữa rắn này kiếm được khoảng 66.350 USD (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng) một năm - con số trung bình, không thể biến vắt "sữa" rắn thành một công việc trong mơ, nhất là khi xét tới sự nguy hiểm của nghề. Nếu bạn đang nghĩ tới một nghề để làm giàu, thì vắt "sữa" rắn không phải là sự lựa chọn thích hợp.