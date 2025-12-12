Đoạn clip ghi lại cho thấy hàng trăm em nhỏ đang xếp hàng trong khuôn viên trường để chào cờ thì một chiếc xe tải màu trắng lao qua cổng trường ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 11/12.

Ô tô lao xuyên qua cổng trường, đâm trúng học sinh đang đứng chào cờ

Tổng cộng 19 học sinh và một giáo viên của trường Tiểu học Kalibaru 01 bị thương trước khi chiếc xe đâm vào một cái cây và dừng lại. Chiếc xe này dự kiến sẽ giao bữa trưa cho học sinh.

Tổng thanh tra cảnh sát Jakarta, Asep Edi Suheri cho biết: "Có 20 nạn nhân bị thương trong vụ việc, gồm 19 học sinh và một giáo viên".

Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều học sinh.

Chiếc xe thuộc một chương trình của chính phủ, chuyên cung cấp các suất ăn trưa bổ dưỡng cho học sinh.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Một học sinh được cho là bị thương nặng.

Asep Edi Suheri nói thêm: "Không ai thiệt mạng. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người nhanh chóng bình phục. Chính quyền vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi tài xế đã bị bắt giữ".