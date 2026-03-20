Chuyện lạ: Sau khi tra Google Maps, chồng ngay lập tức đệ đơn ly hôn vợ

Năm 2018, một người đàn ông Peru đã chấm dứt cuộc hôn nhân của mình sau khi tình cờ phát hiện những bức ảnh thân mật của vợ mình với một người đàn ông khác trong lúc đang lướt Google Maps.

Sự việc bắt đầu khi người đàn ông này đang tìm kiếm lộ trình cho chuyến đi sắp tới. Anh bất ngờ chú ý đến hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi trên ghế băng, âu yếm vuốt tóc một người đàn ông khác đang gối đầu lên đùi cô ta. Bức ảnh được xe chụp hình của Google ghi lại tại Lima, thủ đô của Peru. Người chồng cho biết tấm hình ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh vì người phụ nữ trong ảnh mặc bộ trang phục giống hệt với quần áo mà vợ anh sở hữu.

Mặc dù bức ảnh được chụp từ năm 2013, người chồng vẫn vô cùng giận dữ và đem bằng chứng này ra đối chất về sự phản bội trong quá khứ. Danh tính của cặp đôi được giữ kín, nhưng họ đã chính thức ly hôn sau khi người vợ thú nhận việc mình có nhân tình.

Một chi tiết đầy trớ trêu là cô vợ bị chụp lại khoảnh khắc thân mật với nhân tình ngay gần "Cầu Than Thở" (Puente de los Suspiros de Barranco) nổi tiếng của thành phố. Sau khi người chồng đăng tải những bức ảnh này lên Facebook, vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Một người dùng mạng xã hội tên San Pateste bình luận: "Thế giới này thật nhỏ bé... Đáng lẽ cô ấy chỉ cần nói với chồng rằng mình không còn yêu anh ta nữa là đủ rồi".

Tấm hình này đã được bổ sung vào danh sách dài những hình ảnh kỳ quái mà dịch vụ Google Maps và Google Street View từng ghi lại được. Trước đó, các camera của Google cũng từng bắt gặp những khoảnh khắc hy hữu như người mặc đồ chim bồ câu, tù nhân vượt ngục, các cặp đôi thân mật bên lề đường hay thậm chí là cảnh một phụ nữ đang sinh con.

