Xuất hiện viện dưỡng lão “bán trú” cho người cao tuổi ở từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần về nhà: Từ 600.000 đồng/ngày, "xịn như khách sạn"

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở dưỡng lão tại Thượng Hải đã triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi ngắn hạn, cho phép lưu trú linh hoạt từ vài ngày đến vài tháng tùy theo nhu cầu. Khác với hình thức dưỡng lão truyền thống vốn thiên về chăm sóc dài hạn, mô hình này hướng đến giải quyết các tình huống tạm thời nhưng cấp thiết trong đời sống.

Cụ thể, khi con cái phải đi công tác hoặc du lịch xa, không thể trực tiếp chăm sóc cha mẹ; khi người giúp việc về quê nghỉ lễ; khi người cao tuổi cần được chăm sóc trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, hoặc khi gia đình muốn “trải nghiệm thử” môi trường viện dưỡng lão trước khi đưa ra quyết định lâu dài, dịch vụ chăm sóc ngắn hạn đều có thể đáp ứng hiệu quả.

Một trường hợp điển hình là bà Lưu Hồng. Ở tuổi gần 60, bà vẫn bận rộn với công việc trong khi cha mẹ đều đã ngoài 80. Trước một chuyến công tác, bà quyết định gửi cha mẹ đến một viện dưỡng lão gần nhà để ở thử. Kết quả ngoài mong đợi: sau thời gian trải nghiệm, hai cụ không chỉ thích nghi tốt mà còn chủ động đề nghị tiếp tục sống tại đây, thậm chí không về nhà ăn Tết. Nhờ khoảng cách gần, Lưu Hồng vẫn có thể thăm nom mỗi ngày, từ đó dần xóa bỏ cảm giác áy náy.

Theo ông Dương Thành, người phụ trách vận hành một cơ sở dưỡng lão, nhiều người cao tuổi ban đầu chỉ có ý định lưu trú tạm thời, nhưng sau trải nghiệm lại thay đổi quan điểm. Thống kê cho thấy khoảng 70% người cao tuổi lựa chọn kéo dài thời gian lưu trú sau khi kết thúc giai đoạn ở thử. Không ít người cao tuổi nhận xét trải nghiệm tại đây thoải mái, tiện nghi, thậm chí được ví như đang ở khách sạn.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người cao tuổi, mô hình này còn giúp giảm đáng kể áp lực cho con cái. Trên thực tế, ngay cả những người con đã ở độ tuổi 60-70 cũng không phải lúc nào đủ sức khỏe và chuyên môn để chăm sóc cha mẹ trên 80-90 tuổi. Bên cạnh đó, những người đã chăm sóc cha mẹ trong thời gian dài cũng cần khoảng nghỉ để giải quyết công việc cá nhân hoặc đơn giản là phục hồi sức lực.

Tại một số trung tâm, người cao tuổi có thể lựa chọn chỉ ở ban ngày và về nhà buổi tối, ở trong tuần và về nhà các ngày cuối tuần, đáp ứng đa dạng nhu cầu.

"Nhà tôi không xa viện dưỡng lão lắm nên tôi có thể về bất cứ lúc nào. Tôi có thể đi lại giữa nhà và viện dưỡng lão, ví dụ ở đây từ thứ Hai đến thứ Sáu và về nhà vào cuối tuần", bà Vương, 74 tuổi cho biết.

Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn đặc biệt hữu ích trong các tình huống y tế. Một cụ bà 90 tuổi từng bị gãy xương vai và phải nằm liệt giường trong thời gian dài. Do lo ngại việc chăm sóc tại nhà không đảm bảo chuyên môn, gia đình đã đưa bà đến viện dưỡng lão. Tại đây, bà được chăm sóc toàn diện, từ vệ sinh cá nhân đến theo dõi y tế và xây dựng kế hoạch phục hồi riêng. Kết quả là tốc độ hồi phục vượt xa kỳ vọng, bà có thể tự sinh hoạt trở lại.

Các viện dưỡng lão "bán trú" cung cấp nhiều hạng phòng khác nhau

Về chi phí, dịch vụ chăm sóc ngắn hạn được đánh giá là tương đối hợp lý. Mức giá phổ biến dao động từ khoảng 180 đến 300 NDT (680.000 - 1,1 triệu đồng) mỗi ngày, không chênh lệch nhiều so với lưu trú dài hạn, thậm chí ở một số cơ sở còn thấp hơn. Thời gian lưu trú linh hoạt, có thể từ một ngày đến vài tháng, tùy theo điều kiện của từng cơ sở và nhu cầu của gia đình.

Điều đáng chú ý là chất lượng dịch vụ giữa lưu trú ngắn hạn và dài hạn gần như không có sự khác biệt. Nhiều viện dưỡng lão được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ phòng ở với nhà vệ sinh riêng, thiết bị an toàn cho người cao tuổi, đến hệ thống phòng khám nội bộ với các khoa như khám tổng quát, xét nghiệm, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, các hoạt động giải trí và phục hồi chức năng cũng được tổ chức thường xuyên, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Có thể thấy, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn hạn không chỉ là giải pháp tạm thời mà đang dần trở thành một xu hướng mới trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện đại tại Trung Quốc.

Theo CCTV