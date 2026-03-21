Seoul phủ tím: Cổng thành Sungnyemun, tháp Namsan, hàng nghìn drone trên sông Hàn và hơn thế nữa!

Thành phố Seoul phủ tím

Trước thềm concert comeback của BTS, toàn bộ trung tâm Seoul đang được phủ kín bởi sắc tím, màu biểu tượng của fandom ARMY. Ngày 20/3, nhóm phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, và chỉ một ngày sau, vào tối 21/3 lúc 20h (giờ địa phương), concert miễn phí “BTS The Comeback Live | ARIRANG” sẽ diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun. Không chỉ 22.000 khán giả có vé chính thức, khu vực này dự kiến đón tới 260.000 người, bao gồm cả du khách quốc tế, đổ về để hòa mình vào sự kiện.

Làn sóng người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã biến Seoul thành một “biển tím” khổng lồ, đồng thời tạo ra hiệu ứng kinh tế được dự báo lên tới hàng tỷ USD cho Hàn Quốc.

Hệ thống trình chiếu media facade thắp sáng cổng thành Sungnyemun, cổng phía Nam mang tính biểu tượng của Seoul, vào ngày thứ Sáu, một ngày trước thềm concert comeback được mong đợi của BTS. (Ảnh: Korea Times/ Shim Hyun-chul)

Du khách xếp hàng chờ đợi khi hệ thống media facade rực sáng tại Sungnyemun, trước ngày diễn ra concert của BTS.

Hệ thống trình chiếu ánh sáng cũng được triển khai tại tháp Namsan Seoul vào tối 20/3 góp phần nhuộm tím toàn thành phố trước sự kiện lớn

Ngoài ra, các màn trình diễn drone cũng đã thắp sáng bầu trời đêm bên bờ sông Hàn vào ngày 20/3 như một phần hoạt động chào mừng màn comeback của BTS

Một bảng đèn led có hình thành viên nhóm BTS (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/3, theo Korea Bizwire, hàng loạt cửa hàng bán lẻ và khách sạn tại trung tâm Seoul đã đồng loạt chuyển sang tông màu tím nhằm tận dụng sức hút từ sự trở lại của nhóm nhạc toàn cầu BTS, khi người hâm mộ đổ về thành phố trước thềm concert được mong chờ.

Các trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế và chuỗi tiện lợi ghi nhận lượng khách tăng mạnh khi du khách tập trung tại những khu vực sầm uất như Myeongdong và Gwanghwamun. Doanh nghiệp nhanh chóng tung loạt chương trình khuyến mãi theo chủ đề, tăng nguồn hàng và siết chặt an ninh để chuẩn bị cho cuối tuần cao điểm.

Chuỗi bách hóa Lotte thắp sáng toàn bộ khu phức hợp tại Myeongdong bằng sắc tím trong chiến dịch “Welcome Light”, trong khi Lotte Duty Free dựng các gian trải nghiệm nhập vai cùng tông màu đặc trưng của BTS.

Nhiều thương hiệu khác cũng nhập cuộc. Công ty thời trang LF Corp. trang trí lại cửa hàng Hazzys flagship theo phong cách BTS, còn các nhà hàng khu vực trung tâm tung ưu đãi hoặc tặng quà cho khách mặc trang phục màu tím.

Các chuỗi đồ ăn, thức uống cũng không đứng ngoài cuộc với loạt sản phẩm phiên bản giới hạn như món tráng miệng vị oải hương. Nhu cầu hàng hóa liên quan đến BTS tăng vọt, khiến nhiều sản phẩm như thú nhồi bông, móc khóa hay đồ lưu niệm nhanh chóng “cháy hàng”.

Shinsegae Duty Free cho biết doanh số tại khu “K-Wave Zone” ở Myeongdong đã tăng tới 190% trong tuần trước concert.

Làn sóng này còn lan sang lĩnh vực du lịch, khách sạn. Paradise City tung gói “Fan First” theo chủ đề BTS với quà tặng độc quyền và trải nghiệm tại chỗ. Nền tảng du lịch Nol Universe cũng quảng bá các ưu đãi trải nghiệm tại Seoul như du thuyền sông Hàn hay thuê hanbok truyền thống.

Trước dự báo hàng chục nghìn du khách đổ về, các doanh nghiệp đồng loạt tăng cường biện pháp an toàn. Lotte Department Store cho biết sẽ tăng 150% nhân sự an ninh trong ngày cao điểm.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi đã tích trữ lượng hàng thiết yếu gấp tới 100 lần bình thường ở một số điểm bán, trong khi 7-Eleven bố trí khu trưng bày K-food riêng cùng biển hiệu hướng đến fan.

Sự chuẩn bị đồng bộ này cho thấy sức ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ của BTS. Với ngành bán lẻ và du lịch tại Seoul, cuối tuần concert không chỉ là cơ hội vàng để tăng trưởng mà còn là bài kiểm tra lớn về năng lực vận hành trước làn sóng du khách khổng lồ.

Seoul phong tỏa trung tâm

Ngày 21/3, chính quyền South Korea đã phong tỏa khu vực trung tâm Seoul để phục vụ concert đánh dấu màn trở lại của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 260.000 người đổ về đường phố, trong khi hàng triệu khán giả khác theo dõi qua nền tảng Netflix.

Concert kéo dài một giờ, diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun, không chỉ đánh dấu album mới đầu tiên của nhóm sau hơn 3 năm mà còn mở màn cho tour diễn toàn cầu bắt đầu từ tháng 4.

Ra mắt năm 2013, BTS nhanh chóng vươn lên thành hiện tượng toàn cầu, trở thành nghệ sĩ Kpop có lượt stream cao nhất trên Spotify. Năm 2022, nhóm tạm ngừng hoạt động để các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Thị trưởng Seoul, Oh Se-hoon, cho biết thành phố sẽ nỗ lực đảm bảo sự kiện vừa an toàn vừa mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự.

Áp lực an ninh đặc biệt lớn khi sự kiện diễn ra gần 4 năm sau thảm kịch dẫm đạp Itaewon khiến nhiều người thiệt mạng trong dịp Halloween, vẫn còn là ký ức ám ảnh tại Hàn Quốc.

Cảnh sát Seoul đã đóng nhiều tuyến đường, dựng hàng rào và lắp máy dò kim loại quanh quảng trường, nằm gần Gyeongbokgung. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng triển khai biện pháp gây nhiễu tín hiệu đối với các thiết bị bay không người lái trái phép.

Chính quyền thành phố, công ty quản lý HYBE cùng các đơn vị liên quan đã huy động khoảng 8.200 nhân sự để kiểm soát đám đông, trong bối cảnh người hâm mộ đã bắt đầu tập trung từ ngày hôm trước.

Hàng loạt trạm y tế dã chiến được thiết lập, cùng 2.551 nhà vệ sinh công cộng, bao gồm cả trong các tòa nhà lân cận.

Ban tổ chức đã phát miễn phí 22.000 vé, tuy nhiên khu vực xung quanh vẫn mở cửa cho người không có vé theo dõi qua màn hình lớn, đồng thời sự kiện được phát trực tiếp trên Netflix tới 190 quốc gia.

Dù vậy, một số nhà báo đã phản đối các quy định tác nghiệp nghiêm ngặt từ nền tảng này, cho rằng việc hạn chế ghi hình và sử dụng thiết bị quay tại sự kiện công cộng là “quá mức”.

Nguồn: Korean Times, Reuters